Son afortunados de tener plaza en Cuba, responden a residentes

La Secretaría de Salud (Ssa) dio una rotunda negativa para promover la apertura de más plazas nacionales a los médicos que aprobaron el Examen Nacional de Residencias Médicas (Enarm), por lo que los dejarán sin lugar este año.

En una reunión celebrada este miércoles, la cual se prolongó por más de dos horas y media, con Ricardo Morales Carmona, director general adjunto de la Ssa y otros funcionarios, un grupo de médicos expuso sus propuestas para solucionar la falta de lugares, pero se les ratificó que no hay más espacios.

Los médicos buscaron el encuentro luego de la respuesta pública del subsecretario de Prevención y Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien sólo les ofreció viajar a Cuba o declinar, “pensamos que realmente teníamos que movernos a otra instancia”, contó a La Razón Ana, quien estuvo presente en el encuentro.

Salimos muy decepcionados porque hasta el abogado (de la Ssa) nos dijo ‘yo quiero que entiendan que son muy afortunados por tener esta plaza en Cuba’

Ana “N”, Aspirante a médico especialista

La médico, quien pidió usar otro nombre, explicó que una de las propuestas era reconvertir las plazas destinadas a estudiantes extranjeros para médicos mexicanos, pero la Ssa no accedió, ya que esto genera ingresos a los hospitales.

“Nos dijo que era una entrada de dinero para ellos. Los extranjeros residentes pagan una buena cantidad de dinero al año que México necesitaba”, comentó.

De acuerdo con la convocatoria para residencias médicas para extranjeros en el ISSSTE, deben pagar anualmente una cuota de mil dólares de inscripción los primeros diez días del ciclo correspondiente, equivalente a 20 mil pesos al tipo de cambio actual. Además, deben presentar una póliza de gastos médicos mayores por una aseguradora de cobertura nacional, así como una constancia de solvencia económica porque no reciben ningún estímulo.

te puede interesar AMLO pide a universidades evitar gastos superfluos para eliminar cobro de cuotas

En 2020 se ofertaron 18 mil 723 plazas para estudiar una de las 27 especialidades en medicina en México, el doble que el año previo. De éstas, 813 se destinaron para estudiantes extranjeros, pero solamente 263 foráneos obtuvieron un lugar.

Hay 117 plazas de extranjeros que no se ocuparon que corresponden a las cinco especialidades de médicos que se quedaron sin un espacio en nuestro país. En un hospital nacional, un residente gana cerca de 12 mil pesos al mes. En el caso de las plazas en Cuba, se ofrece lo equivalente de hasta 24 mil 118 pesos, el doble de lo que se invierte en las especialidades mexicanas.

La Ssa también se negó a extender este plazo, por lo que después de esa fecha perderán el lugar que ganaron en el concurso.

Nos dijo que era una entrada de dinero para ellos. Los extranjeros residentes pagan una buena cantidad de dinero al año que México necesitaba

Ana “N”, Aspirante a médico especialista

Los funcionarios explicaron a los médicos que las posibilidades de que se abran plazas en otros países para quienes aprobaron el Enarm 2020 son muy bajas, pese a que López-Gatell Ramírez dijo que había negociaciones con Rusia y Argentina. Es decir, si se llega a un convenio con otros países no podrían participar porque la vigencia de su constancia del examen vence en ocho días, el 19 de febrero.

Este medio buscó a la Secretaría de Salud para conocer su postura sobre la viabilidad de ceder las plazas destinadas a residentes extranjeros, así como los recursos que genera su estancia, pero al cierre de esta edición no tuvo respuesta.

“Salimos muy decepcionados porque hasta el abogado (de la dependencia) nos dijo: ‘yo quiero que entiendan que son muy afortunados por tener esta plaza en Cuba’”, declaró la galena, quien obtuvo un lugar en Medicina de Rehabilitación.

Señaló que de acuerdo con las autoridades de Salud “no habría plazas aquí no porque no hubiera hospitales, sino porque no había suficiente personal médico para dar tutorías”.