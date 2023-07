'No son tiempos para debatir, estamos en un proceso para consolidar la unidad en la 4T', dice Adán Augusto.

Al visitar la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, el aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, enfatizó que no es momento para disputas y debates internos, sino para consolidar la unidad y lealtad en Morena.

“No son momentos de disputa, si no se serenan los ánimos, va a ser muy difícil construir en unidad. (…) Firmamos un acuerdo en favor de la unidad, y solo tendremos continuidad con unidad y lealtad”, indicó.

En su trigésimo octavo día de recorrido nacional, el político tabasqueño subrayó que “no son tiempos para debatir; estamos en un proceso para definir al Coordinador Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación y la convocatoria, que aceptamos todos, no establece debates si no el método de encuesta con el que yo estoy de acuerdo. Ya vendrán los tiempos para los debates”.

Durante una entrevista, López Hernández hizo referencia a las encuestas publicadas en diversos medios de comunicación, donde cuestionó su validez al calificar algunas de ellas como "encuestas para el bienestar, para el bienestar de quien las paga". Además, señaló que hay algunos que tienen contratadas 18 o 20 casas encuestadoras para beneficio propio, y añadió que “creen que con esa estrategia podrán torcer la voluntad popular”.

“Tengan paciencia, aquí el pueblo es el que manda y la única encuesta que en realidad vale es la que hará Morena y las cuatro ‘espejo’ que auxiliarán a este proceso en el que sin duda será el pueblo el que ordene y mande”, precisó.

El aspirante también dio a conocer que este martes se comunicó vía telefónica con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para preguntar cuándo se convocará a los aspirantes a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación y a sus equipos, para definir el método precisamente de las encuestas, a fin de avanzar en este proceso interno.

Asimismo, ratificó su compromiso de comenzar, a partir de la próxima semana, con la realización de Asambleas informativas en los municipios donde sea posible, las cuales se llevarán a cabo tanto dentro como a las afueras de los comités distritales de su partido. Además, mantendrá encuentros con los ciudadanos en las plazas públicas del país.

En el evento, en el que estuvo acompañado de su esposa Dea Isabel Estrada Rodríguez, el tabasqueño reconoció que hay todavía un pendiente que tendrá que cumplirse el año entrante y que es la reforma profunda al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “porque ya no es posible que en México se siga vendiendo la justicia”, sentenció.

“No hay marcha atrás; va a haber el próximo año continuidad con cambio; va a haber relevo generacional y va a continuar la Cuarta Transformación”, por lo que pidió acompañar en su último tramo de gobierno al presidente Andrés Manuel López Obrador, “artífice, junto a ustedes, del movimiento transformador que vive hoy el país”, finalizó.

JVR