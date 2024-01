“¿Hasta cuándo van a soportar inseguridad?”

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, preguntó a los mexicanos hasta cuándo van a soportar la “maldita inseguridad” que prevalece en el país a causa, dijo, de la política de abrazos y no balazos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La aspirante presidencial encabezó los diálogos con la población indígena de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en los que también participaron los dirigentes nacionales del blanquiazul, Marko Cortés, y del tricolor, Alejandro Moreno, donde sostuvo que el 2023 México lo cerró “fatal” por el alto número de crímenes y mencionó el caso de los 11 jóvenes asesinados en Salvatierra, Guanajuato.

“Y que no le eche la culpa al gobernador de Guanajuato, no, el Presidente es el responsable de la seguridad, de luchar contra el crimen organizado, para eso tiene la Guardia Nacional, para eso le dimos la ley de la Guardia Nacional, que no le eche la culpa a los gobernadores, es responsabilidad del Gobierno federal enfrentar a la delincuencia, pero en lugar de enfrentarlos se ha coludido con ellos, abrazos y no balazos, están felices los señores, no les pasa nada”, manifestó.

Gálvez Ruíz refirió nuevamente de su visita a la comunidad de Texcapilla, en Texcaltitlán, Estado de México, donde los pobladores le señalaron que desde hace cuatro años son objeto de extorsión, al grado que tienen que pagar hasta por sus viviendas.

“¿Hasta cuándo quieren ustedes seguir soportando esta maldita inseguridad?, ¿no están cansados? ¿No están cansados de no tener medicinas? ¿De que no haya apoyo para el campo? ¿Del abandono de la educación? ¿De los precios? Por eso tenemos que luchar, porque no se trata de mí, no se trata de los partidos políticos”, aseveró.

Por la tarde, en otro evento que sostuvo con militantes del PAN, PRI y PRD, así como con Xochilovers, la panista alertó a sus seguidores que en los próximos días arreciarán los ataques en su contra, sobre todo porque el “jefe de campaña” de Claudia Sheinbaum, el Presidente López Obrador, ha tenido una debacle en su posicionamiento en las encuestas.

“Aquellos van a arreciar los ataques contra mi persona, el jefe de campaña de la señora candidata de Morena es el Presidente de la República y está muy enojado porque ha caído en las encuestas.

“Por qué el Presidente ha caído en popularidad, les voy a decir por qué, porque miren, inauguró la refinería de Dos Bocas hace año y medio y no se ha producido un solo litro de gasolina y él dijo públicamente que si llegaba a la presidencia la gasolina iba a costar 10 pesos y no lo ha cumplido, y después dijo que si construía la refinería de Dos Bocas iba a bajar la gasolina y tampoco lo cumplió, por eso los mexicanos le han retirado su confianza”, expresó.

En el evento, la abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD hizo un reconocimiento a los militantes de las tres fuerzas políticas que la respaldan y en referencia a Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, quien anunció su apoyo a Claudia Sheinbaum junto con otros expriistas, dijo que los malos priistas ya se fueron.

“Los malos priistas ya se fueron, pero no crean que se fueron convencidos, se fueron para evitar algunos años de cárcel, por eso se fueron, porque el actual gobernador hablaba de algunos actos de corrupción, pero en cuanto se van a Morena les perdonan todo y eso no se vale”, dijo.

Xóchitl Gálvez afirmó que la “verdadera candidata de la oligarquía” es Claudia Sheinbaum, a quien, aseguró, respaldan los “empresarios machuchones”.