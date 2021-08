SRE llama a poner un alto al tráfico ilegal de armas para frenar al terrorismo

En el marco del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas de Terrorismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizó un evento en línea en el que hizo un llamado a fortalecer a aquellos organismos que apoyen a las víctimas de terrorismo y a sus familias, pero también a poner en practica estrategias para ponerle un alto al tráfico ilegal de armas.

En el foro Justicia y resiliencia: el papel de las víctimas del terrorismo en la lucha actual contra el uso y tráfico de armas, Martha Delgado Peralta, secretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la dependencia, indicó que actualmente México observa “con profunda preocupación los acontecimientos en Afganistán”.

“México ha señalado claramente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nuestra condena por los ataques en contra de la población civil (en Afganistán) y también nuestra preocupación por la seguridad de las mujeres, las y los niños”, indicó la funcionaria.

Además, señaló que los derechos de las mujeres, las y los niños "no pueden ser una víctima más de las ideologías extremistas de tipo radicales".

“Un elemento fundamental de esta prevención es la generación de resiliencia comunitaria frente a la violencia y los actos de terrorismo. Esto no se puede lograr si no trabajamos para asegurar que las víctimas de terrorismo tengan acceso no solamente a la justicia, sino también al apoyo médico y psicosocial adecuado”, precisó Delgado Peralta.

Explicó que son varios los factores que pueden conducir al extremismo violento , tales como la desigualdad, la frustración social y la falta de oportunidades que crean un ambiente hostil sobre todo para los jóvenes.

Sin embargo, dijo que una situación que debe ser atendida con urgencia es el fácil acceso a armas de alto poder en diferentes partes del mundo.

(Las armas) representan un peligro latente, pues pueden caer en manos de los radicales que buscan llevar a cabo actos de violencia inspirados en ideologías extremistas Martha Delgado

Secretaria para Asuntos Multilaterales

De acuerdo con la SRE, los actos de terrorismo “dañan y matan a miles de personas inocentes cada año”. Sólo en el 2019, 14 mil 840 personas murieron por actos terroristas, pero el problema va más allá de la cifra, pues representa también a miles de familias que requieren atención financiera, psicológica y médica.

Presentan demanda contra empresas involucradas en el tráfico ilícito de armas

Durante el evento, uno de los invitados, el consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio Alcántara, dijo que ningún país está exento del terrorismo extremo, por lo que hizo hincapié en la importancia de detener el flujo ilegal de armas.

“Se debe cortar de tajo la preparación de ideas que inciten al odio, pero también se deben de tomar acciones para regular el cauce de los ríos de hierro para evitar que las armas lleguen a personas que están dispuestas a asesinar porque sus ideas no tienen lugar en la conversación democrática”, insistió.

Por ello, informó que el pasado 4 de agosto el Gobierno de México presentó una demanda legal en contra de las empresas involucradas en la compra de armas y su tráfico ilícito.

La razón de esta demanda es, según detalló, para concientizar a los actores políticos y a los participantes en el comercio sobre la importancia de mantener un comercio legal, responsable y con rendición de cuentas.

La dependencia también contó con la presencia del miembro de la Red Nacional de Psicólogos para la Atención a Víctimas de Terrorismo de España, quien aseveró que el acompañamiento y ayuda a las víctimas de terrorismo, así como su resiliencia, es de suma importancia.

Indicó que los atentados terroristas se caracterizan por ser imprevisibles, por tener violencia extrema y por afectar a civiles inocentes que son agredidos de manera aleatoria e indiscriminada.

“Todo ello se traduce en una pérdida de control, en una pérdida de confianza en sí mismo y en el mundo. Se da una pérdida en la sensación de seguridad y el sentido de justicia que hace que las víctimas se sientan extremadamente vulnerables”, explicó.

El atentado terrorista es una victimización primaria, de acuerdo con la psicóloga, pero si después del suceso no existe una respuesta por parte de la sociedad o las autoridades, las personas vuelven a ser victimizadas.

Por ello, insistió que es importante fomentar la resiliencia de las víctimas , que más que una tarea individual es una tarea institucional y social a través de la adecuada respuesta integral de sus necesidades, como: el reconocimiento de la dignidad, el apoyo emocional, la comunicación, la justicia, la atención a la salud física y mental, la conexión con otras personas y la información oportuna.

