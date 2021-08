Ven riesgo en demanda a armeros

El experto en asuntos internacionales de la UNAM, Eduardo Rosales, advirtió que la demanda interpuesta por el Gobierno de México en Estados Unidos contra el tráfico de armas a nuestro país, tiene nulas posibilidades de prosperar y hasta podría haber contrademanda.

“Sobre la procedencia de esta acción legal, francamente no tiene ninguna posibilidad de prosperar, no va ir esto a ningún lado (...) En el mejor de los escenarios para México, de avanzar la demanda, ¿quién va a obligar a pagar a esas empresas la indemnización”, afirmó.

En entrevista con La Razón, Rosales Herrera explicó que EU puede responder a México con otras demandas en contra de la comercialización vigente de drogas y tráfico ilícito su territorio.

El especialista agregó que “el gobierno del Tío Sam podría hacer otra demanda muy similar a la del señor Marcelo Ebrard, por las acciones negligentes del Gobierno por no detener el flujo de migrantes centroamericanos; es lo mismo: ‘tú te quejas de las armas, yo me quejo de las drogas y la migración’”, detalló.

Además, explicó que los productores de armas en EU pueden presentar argumentos que ellos sólo fabrican el armamento, lo cual está legalizado en esa nación.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la denuncia interpuesta por su Gobierno en contra de las empresas de armas en Estados Unidos sea un acto injerencista ni tampoco está dirigida a la administración de Joe Biden.

“Va a darse curso seguramente en Estados Unidos a esta denuncia, y que nos apeguemos a la legalidad. No es un hecho injerencista, no es contra el Gobierno de EU, es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas”, señaló.