Ssa: Vacunas sí se ofrecen vía telefónica a adultos mayores; “es parte de la logística”

El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, confirmó que funcionarios de la Secretaría del Bienestar le están llamando a adultos mayores beneficiarios de la pensión universal y otros programas para ofrecer la vacuna contra Covid-19.

En conferencia de prensa descartó que se trate de un asunto electoral, e informó que es parte de la logística que se está preparando para lograr la inmunización a la brevedad.

“Las llamadas que se están haciendo efectivamente, se están haciendo con base en un cuestionario que confirmamos con la secretaría del bienestar y cuyo único propósito es múltiple. Uno, informar que la vacunación de las personas adultas mayores está próxima a iniciar, no este viernes, toda la vacuna que ha llegado todavía se usará para proteger al personal de la salud”, puntualizó.

En segundo punto, señaló que las llamadas también permiten completar una encuesta de aceptación de la vacuna, para conocer el porcentaje de la población que no está interesada en vacunarse en este momento.

“De los datos que tenemos 71 por ciento acepta la vacuna y 22 por ciento en este momento no está en deseo de ser vacunado, de quienes la aceptan 61 por ciento pueden movilizarse al punto de vacunación, pero 11 por ciento acepta la vacuna y no puede desplazarse, y ese es el otro objetivo de las llamadas, identificar con antelación quienes pueden y quienes no pueden llegar a vacunarse, es parte de la preparación logística”, apuntó.

Dijo que dichas llamadas no pueden utilizarse para fines distintos de los que fueron establecidos en el programa, y recordó que si así fuera, los delitos electorales ya son graves: “pero no es el caso”