SSPC alerta por nuevo modus operandi de extorsionadores en WhatsApp

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, alertó este viernes sobre los tres principales modus operandi de extorsionadores en robo de cuentas de WhatsApp.

"A través de los cuales suplantan la identidad de una cuenta para estafar a los contactos con solicitudes de dinero, donde presuntos repartidores solicitan un código de confirmación, enviando al teléfono de la víctima; asegurando que es necesario para entregarle un paquete", explicó Rosa Icela Rodríguez durante el informe de seguridad en Palacio Nacional.

Rosa Icela Rodríguez indicó que la otra forma que piden el código de instalación es mediante una llamada que se efectúa principalmente por las noches.

La titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que van a estar haciendo desde las redes de Seguridad Pública. "a estar atentos para evitar caer en engaños de extorsionadores, proteger su información y no proporcionar claves o códigos ni atender las peticiones que les hagan extraños".

Informó que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se tiene la ciberguía con recomendaciones para prevenir este tipo de fraudes.

Reconoció que aún hay un reto por atender, pero el camino está trazado, y se trabajará de forma coordinada con la sociedad, dijo, es más sencillo erradicar este delito.

Explicación de Rosa Icela Rodríguez

