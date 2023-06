Suman 8 muertos por ola de calor en México

Las intensas temperaturas siguen afectando fuertemente a la mayor parte del país y ya cobró la vida de ocho personas, siete por golpe de calor y uno por deshidratación; además, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó haber atendido 487 casos en lo que va de la presente temporada, que inició el 19 de marzo y se extenderá hasta octubre.

Según el Informe semanal para la vigilancia epidemiológica de temperaturas naturales extremas de la Dirección General de Epidemiología, las ocho defunciones ocurrieron en Veracruz (3), Quintana Roo (2), Sonora (2) y Oaxaca (1).

Fabiola Sosa, jefa del área de investigación en Crecimiento y Medio Ambiente de la UAM, aseguró que las ondas de calor que se han resentido en el país son por el avance del cambio climático que ha aumentado las temperaturas en los últimos años.

En entrevista con La Razón, alertó que lo anterior traerá fuertes consecuencias a nivel socioeconómico, pues cada año se incrementan los gases de efecto invernadero, mientras que los gobiernos no realizan acciones para adaptarse a la problemática.

“Normalmente están en abril y mayo las ondas de calor, pero ya vemos que se están presentando en junio, lo que no es normal. Esto es muy grave, porque estos fenómenos de calor provocan que no haya lluvias, lo que a su vez genera que no se llenen las presas para consumo humano y para las actividades económicas. Esto crea un estrés hídrico en todo el país”, explicó.

. Gráfico: La Razón de México

Un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dado a conocer el pasado jueves, da muestra del implacable avance del calentamiento global. En el reporte, se advierte que durante los primeros días de junio, el planeta superó de manera temporal los 1.5 grados Celsius, un límite que se estableció vigilar en los Acuerdos de París, en 2017.

La experta dijo que a pesar de que subió la temperatura 1.5 grados, es probable que baje en los siguientes meses, pero aclaró que es necesario analizar en qué estaciones aumenta aún más el clima, ya que se están generando temperaturas más altas en cada una de ellas.

“Estamos teniendo registros de inviernos más calientes, por ejemplo, en el Ajusco las temperaturas eran bajo cero, pero en los últimos años ya no las hay”, dijo.

Sin embargo, alertó, que el siguiente año es muy probable que se repitan estas ondas de calor en los mismos meses, pues es una condición que ya está presente en el mundo.

Mencionó que los principales factores para acelerar el cambio climático son sectores como el transporte con la quema de combustibles fósiles, la generación de energía por este mismo proceso, así como el metano, que se genera por el cambio de uso de suelo al cambiar el campo en zonas urbanas.

Por lo mientras, el panorama continuará muy caliente los próximos cuatro días para el país. Ante este escenario, la Secretaría de Salud informó que en esta tercera ola de calor es indispensable evitar exponerse a altas temperaturas para evitar golpes de calor, deshidratación o quemadura solar.

En la Ciudad de México el gobierno activó alertas amarillas y naranjas y en estados como Tamaulipas se han suspendido las clases para proteger a los menores, mientras que en Nayarit alistan también suspender las clases presenciales.