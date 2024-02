Suman voces en defensa de la reportera exhibida en mañanera

Personajes de oposición descalificaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador por haber justificado la difusión del número telefónico de una periodista que buscaba cuestionarlo sobre un presunto vínculo con el crimen organizado para financiar su campaña en 2018.

En redes sociales, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo: “Atentar contra la integridad y la seguridad de una periodista no es de demócratas”.

Dijo que emprender una acción de este tipo desde el Gobierno es una “pésima señal para el futuro de México”, pues de esta manera se vulneran los derechos conquistados, como la libertad de expresión.

Atentar contra la integridad y la seguridad de una periodista no es de demócratas. Que se haga desde el Gobierno es una pésima señal para el futuro de México

Alejandro Moreno

Líder nacional del PRI

“El periodismo no está para aplaudir al poder, está para cuestionarlo. Mi solidaridad con @Nataliekitro, Jefa de Corresponsalía del @nytimes en nuestro país”, dijo.

No obstante, algunos internautas recordaron que hace casi dos años se difundió un audio en el que supuestamente se le escucha decir al priista que a la prensa se le “mata de hambre”.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró: “Creer que está por encima de la ley, que es el único que tiene la razón y usar su poder para atentar contra la integridad y seguridad de una periodista, es digno de un completo autoritario”.

Señaló que el Ejecutivo ha olvidado que es Presidente de una nación, y que sus arranques mañaneros ponen en riesgo la democracia y el futuro del país, además, comentó que su deber es respetar la libertad de expresión de cualquier persona.

La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (FCXM), Xóchitl Gálvez, comentó que el mandatario debe solicitar a The New York Times (NYT) el expediente que lo acusa e iniciar una investigación de los actores que lo involucran, a fin de llegar a la verdad.

Creer que está por encima de la ley (…) y usar su poder para atentar contra la integridad y seguridad de una periodista, es digno de un completo autoritario

Marko Cortés

Líder nacional del PAN

Explicó que debe solicitar el expediente a ese medio, para conocer quiénes son las personas que están involucrando a su familia, pues él dijo que no protegería a su familia y colaboradores de ser responsables. Añadió que la gente le ha comentado que ahora “ya entienden lo del culiacanazo, el saludo a la madre de El Chapo (o) que no se ataque a los delincuentes”.

“En la vida real no se ataca a los delincuentes y se le permite que se apoderen del territorio nacional, Yo le digo al Presidente que sea congruente y que abra una investigación con el contenido de esa información para saber de qué tamaño es la corrupción de su Gobierno”, declaró.

Además, externó preocupación por la afirmación del Presidente para decir que él está por encima de la ley, cuando México es el país más poderoso del planeta para ejercer el periodismo.

En un país donde ser periodista es una vocación de alto riesgo, es un acto cobarde e irresponsable por parte del Gobierno el revelar datos personales de una periodista

Jorge Álvarez Máynez

Precandidato presidencial de MC

En el mismo sentido, el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, calificó como “cobarde e irresponsable” que el Presidente haya revelados sus datos personales, tras su respuesta a una posible publicación de un reportaje, donde presuntamente se le vincula con el crimen organizado.

“En un país donde ser periodista es una vocación de alto riesgo, es un acto cobarde e irresponsable por parte del Gobierno el revelar datos personales de una periodista. Mi solidaridad con Natalie Kitroeff y con la prensa libre”, escribió.

Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, llamó al Ejecutivo Federal “desalmado” por haber admitido que la divulgación de un dato personal de la periodista no fue un error.

Me preocupa de sobremanera que el Presidente se sienta por encima de la ley, nadie está por encima de la ley. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo

Xóchitl Gálvez

Precandidata presidencial de FCXM

“El Presidente @lopezobrador_ confirma lo que yo estaba seguro. No fue “error” dar a conocer el número telefónico privado de la periodista del NYT. Lo hizo a propósito, con dolo, con rencor. Es un autócrata que la ley no le importa, es un desalmado”, escribió.

De la misma organización, Amado Avendaño comentó: “Yo no quiero un país en donde el Presidente se enorgullezca de confesar que él está por encima de la ley y amenace abierta y públicamente a una periodista diciéndole “bájenle una rayita a su prepotencia”.

“Nadie puede estar por encima de la ley”: Inai



El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Adrián Alcalá, comentó que nadie puede estar por encima de la ley, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su autoridad moral está por encima de la misma.

Lamentó que desde la Presidencia no se dimensione la gravedad que representa la difusión de información de cualquier persona, debido a que el jueves, el mandatario federal pronunció públicamente el número telefónico de una periodista de The New York Times que difundió un reportaje sobre una investigación por parte de autoridades en la que se presumía una relación entre el Ejecutivo y el crimen organizado.

“Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la ley; absolutamente nadie puede estar por encima de ella. Lamentamos que, desde la Presidencia, no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una periodista”, dijo.

Alcalá Méndez apuntó que todos los servidores públicos deben cumplir con los principios y deberes de los datos personales, entre los que se encuentra el deber de confidencialidad: “Es importante no minimizar el debido cuidado a la protección de datos personales”.