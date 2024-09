La Pensión Bienestar entra a su etapa final en este 2024 y desde el lunes comenzaron a entregarse los apoyos económicos para las y los beneficiarios que se encuentran registrados. El pago de este bimestre corresponde a septiembre-octubre.

Este miércoles continúan las entregas de los depósitos por 6,000 pesos, sin embargo, en redes sociales se ha desatado un rumor que se ha esparcido en la comunidad de adultos mayores, sobre la suspensión del pago para este miércoles 4 de septiembre.

¿Esto es cierto? ¿Qué tanto sabemos? Recuerda que para que estés informado no sólo puedes consultar los canales de comunicación de la Secretaría del Bienestar, sino también en La Razón.

leer más Calendario Pensión Bienestar: Estas son las FECHAS de los depósitos de septiembre

¿Suspenderán el pago de la Pensión Bienestar este miércoles 4 de septiembre?

La respuesta es no. La entrega de la Pensión Bienestar, programada para este miércoles 4 de septiembre, no se suspenderá, al menos no se ha informado nada por parte de la Secretaría del Bienestar, ni de su titular, Ariadna Montiel Reyes.

Para este miércoles 4 de septiembre, se entregará el apoyo a los beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra C. Recuerda que para retirar tu apoyo económico, necesitas acudir a la sucursal del Banco del Bienestar con tu identificación oficial vigente y tu tarjeta del Bienestar, en caso de que quieras retirar en la ventanilla del banco.

En caso de que quieras retirar el dinero desde el cajero de la sucursal del Banco del Bienestar, sólo tendrás que acudir con tu tarjeta y recordar tu NIP. Te recomendamos acudir con alguien y en horas con mayor afluencia de gente para evitar cualquier acto de violencia.

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar fue publicado este lunes muy temprano por la Secretaría del Bienestar. Secretaría del Bienestar.

¿Aumentarán la Pensión Bienestar en el 2025?

Este pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre es el último en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mientras que el correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, ya es durante el sexenio de Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento, no se sabe si se aumentará el monto de la Pensión Bienestar para el 2025, tomando en cuenta que durante la administración de AMLO, se realizó un aumento anual a este programa social. De momento, se seguirán entregando en ese mismo periodo bimestral, 6,000 pesos a aquellas y aquellos adultos mayores registrados conforme.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.