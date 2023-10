Tras suspensión de giras de Sheinbaum, Morena otra vez impulsará reforma electoral para frenar al INE

Ante la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) para que Claudia Sheinbaum suspenda la gira La Esperanza nos Une, con eventos abiertos, Morena anunció que para evitar que el órgano electoral se extralimite y censure los eventos de su abanderada presidencial, promoverá una reforma político-electoral .

La secretaria general del partido, Citlalli Hernández, señaló que esta medida forma parte del plan C que tienen trazado, porque reprochó que la resolución del lunes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE fue un exceso.

“El INE lleva ya un rato tratando de impedirnos hacer política, es decir, a dirigentes, a representantes, han llegado al extremo de tener quejas que plantean no hacer mítines, no hacer asambleas públicas”, criticó.

La también senadora del guinda subrayó que esta determinación es un despropósito y principalmente criticó a quien ha promovido las quejas para que el INE, Molvimiento Ciudadano, porque dijo su intención es “impedir que haga política la doctora Sheinbaum, que está realizando actividades partidistas con militantes y simpatizantes”.

Por ello, Hernández señaló que es urgente adecuar las leyes electorales vigentes, que, consideró, ya están rebasadas a la realidad.

“Existe la contienda electoral de 2024, pero eso no significa que el Instituto Nacional Electoral vea todas las acciones de Morena, de Claudia Sheinbaum, como un acto electoral, estamos apenas por iniciar el proceso electoral, estamos en la organización, estamos en reuniones con simpatizantes y militantes, parece que el INE tiene que hacer una evaluación más justa, porque está ya a nada de prohibirnos hacer política y qué es hacer política para nosotros, sino recorrer las calles, las colonias, los barrios, hablar con la gente, estar en asambleas, estar en mitines”.

Aseguró que cumplirán con lo ordenado por la autoridad electoral, por lo que realizarán asambleas privadas, pero también trabajarán para que se apruebe una reforma electoral.

“Es necesaria una profunda discusión, como siempre lo planteamos, de una reforma electoral que nos permita no estar en este tipo de absurdos, como pasa digamos en otros países, como en Estados Unidos que es un referente de la democracia para algunos, pues allá no hay prohibición de estar recorriendo el país previo a los procesos electorales (…). Es parte del plan C, como actualizar la nueva realidad política, la nueva realidad social, donde la gente quiere participar, la gente quiere tener mayor peso en la democracia”, manifestó.

La secretaria general de Morena reprochó que el INE tome este tipo de determinaciones en el caso de Sheinbaum y no aplique los mismos criterios con Xóchitl Gálvez.

