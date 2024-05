Desde Tabasco, Claudia Sheinbaum promete a AMLO cuidar su legado.

Desde el estado en el que nació el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la candidata presidencial de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, le prometió guardar “su legado” de conseguir el triunfo este 2 de junio.

Ante miles de simpatizantes que llegaron a Villahermosa, Tabasco, arrancó con un mensaje para elogiar el sexenio y al mismo Ejecutivo Federal.

’’Sepa desde aquí, querido Presidente que vamos a guardar tu legado, que no vamos a traicionar, que no va a regresar la corrupción, que no van a regresar los privilegios y que vamos a llevar a nuestra nación, a nuestra patria por el camino de la justicia social, de la paz, de la seguridad y de la prosperidad compartida’’, subrayó.

Claudia Sheinbaum recordó que con la Cuarta Transformación, ‘’nuestro país ha cambiado, se ha transformado y el pueblo de México no quiere que culmine esta transformación’’, puesto que la 4T significa un gobierno que está a favor de los programas sociales, de obras de infraestructura que generan prosperidad, de la soberanía nacional y particularmente del bienestar de todos los mexicanos y mexicanas.

Ante miles de tabasqueños y tabasqueñas, Sheinbaum Pardo expuso que el siguiente piso de la transformación quiere decir más programas sociales, como una pensión para mujeres de 60 a 64 años; una beca para todos los niños y niñas de preescolar a secundaria de escuelas públicas; pero también puntualizó que significa más derechos como el acceso a la salud, para lo cual puntualizó que impulsará el fortalecimiento del ISSSTE, el IMSS y el IMSS - Bienestar.

’’Somos necios en querer que funcionen las instituciones públicas, porque durante 36 años del periodo neoliberal se dedicaron privatizar el ISSSTE, a privatizar el Seguro Social, a privatizar las instituciones de salud de los estados y lo mejor que podemos hacer es recuperar las instituciones de salud pública, vamos a traer centros de salud, hospitales, todo lo necesario’’, manifestó.

En este sentido, por el bienestar que lleva consigo la transformación, Claudia Sheinbaum, desde la cuna de la 4T, hizo una antena invitación a que el 2 de junio se defienda lo que ya ha logrado este movimiento transformador.

"Vamos con alegría, con esperanza a las urnas", pide Javier May

Durante su cierre de campaña, Javier May Rodríguez, candidato a la gubernatura del estado de Tabasco, se comprometió a seguir fortaleciendo la Cuarta Transformación en el estado y reiteró que llamado es a seguir haciendo historia en la Presidencia de la República, en el Gobierno estatal, así como en la Cámara de Senadores y Diputados.

’’Vamos con alegría, con esperanza a las urnas, porque nuevamente el triunfo será del pueblo, vamos a seguir haciendo historia en Tabasco, vamos a ganar la Presidencia de la República con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a ganar la gubernatura del estado, vamos a ganar las senadurías, las diputaciones federales, vamos a ganar las diputaciones locales y las presidencias municipales, todos y todas a votar’’, expresó.

Por su parte, Yolanda del Carmen Osuna Huerta, candidata a la Presidencia Municipal de Centro, reiteró que la transformación es de y para las mujeres de México.

’’México tendrá en Claudia Sheinbaum su primera Presidenta, en este segundo piso que empezaremos a construir sin mujeres no hay transformación, con usted doctora, vamos al encuentro de la esperanza para que los derechos sociales que han cambiado la vida de millones de mexicanos se amplíen y fortalezcan’’, agregó.

En Villahermosa, Tabasco también estuvieron presentes, los candidatos al Senado de la República, Rosalinda López Hernández y Oscar Cantón Zetina; los candidatos a diputaciones federales, Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, por el distrito 1; Iván Peña Vidal, por el distrito 2; Rosa Margarita Graniel Zenteno, por el distrito 3; Jaime Humberto Lastra Bastar, por el distrito 4; Beatriz Milland Pérez, por el distrito 5; Tey Mollinedo Cano, por el distrito 6; así como Alberto Anaya, dirigente nacional del PT.

Con información de Yulia Bonilla.

JVR