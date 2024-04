En Tamaulipas Álvarez Máynez advirtió que violencia electoral continuará por inseguridad

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano por la presidencia dijo desde Tamaulipas que “los hechos violentos en contra de los políticos van a continuar, esta violencia política va a continuar”, advirtió que es “porque el país está pésimo por la inseguridad”.

Al llegar a Ciudad Madero, el candidato aseguró que en este momento electoral ya “no valen recomendaciones a los candidatos para garantizar su seguridad”, afirmó que esto se deba a que “mientras no se ataje la inseguridad generalizada y los partidos dejen de subordinarse”, sobre todo “de ser cómplices del crimen organizado, esto no acabará”.

Al ser abordado por medios de comunicación a su llegada a Tamaulipas y ser cuestionado sobre el asesinato el viernes pasado de Noé Ramos Ferretiz, candidato a alcalde de Ciudad Mante por la coalición PAN-PRI el candidato retomó su propuesta de cambiar la estrategia de seguridad planteada por el actual gobierno del país, y dijo, “lo nuevo no incluye la militarización”.

Agregó : “el problema no es la seguridad de los candidatos, el problema es la seguridad de las personas y si le está tocando ya a los políticos es porque se descompuso el país y porque las condiciones de seguridad en las que están los mexicanos son pésimas, son terribles.”

Álvarez Máynez llegó al aeropuerto Servando Canales de Matamoros donde fue recibido por el abanderado a la alcaldía, Roberto Lee, con quien planeo trasladarse al campo de fútbol Asturias, donde ya los esperaban cientos de simpatizantes del llamado movimiento naranja.

De manera sorpresiva el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República Jorge Álvarez Máynez suspendió su participación en un mitin de arranque de campaña de candidatos locales en Matamoros, y aunque el llamado Fosfobus llegó al campo ubicado en la colonia Benito Juárez al oriente de Matamoros Álvarez Máynez no descendió y se informó de su regreso a la Ciudad de México.

“Por cuestiones de agenda lo requirieron y se tuvo que retirar” informó Roberto Lee a los simpatizantes, quienes ya esperaban al candidato a presidencia.