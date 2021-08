Con tecnología de innovación, privadas alistan vuelta a aulas

Con la tecnología 4K, en la que una cámara sigue al profesor en su enseñanza, y que da la sensación de estar en el aula, escuelas particulares como el Colegio Ovalle Monday, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, tienen previsto comenzar el próximo ciclo escolar.

Dicho sistema cuenta con un proyector que en tiempo real sigue la clase y al maestro, además de que los alumnos pueden participar desde la computadora en su hogar de manera interactiva.

Otra adaptación es que cuentan con la certificación de Google Reference School, que permite el uso de todas las plataformas de una manera ágil y sencilla para que los alumnos aprendan mejor.

“Desde hace un mes ya tienen esa tecnología y ya estaba lista para el sistema híbrido. Estas cámaras ven al mismo tiempo la clase, ya sea de manera presencial o virtual, por ello es una excelente opción, porque aparte, resuelven las dudas de los niños al momento y no después”, explicó Mariza Trujillo, madre de familia.

Empresas líderes en el desarrollo de tecnología en México aseguran que estos insumos son lo mejor para que los niños puedan tomar clases de manera híbrida, ya que el proyector es en tiempo real, por lo que no se pierde clase o conocimiento desde casa.

Estas adaptaciones buscan evitar el cierre de unas 20 mil escuelas a nivel nacional por los efectos económicos que ha dejado la pandemia; además, de las 48 mil escuelas particulares registradas sólo funcionan 30 mil hasta el momento, de acuerdo con la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP).

En el Colegio Montessori de Naucalpan, Estado de México, regresarán bajo ese sistema, y los alumnos tomarán clases de manera presencial en 50 por ciento, mientras que la otra mitad en sus hogares.

Las adaptaciones que se hicieron en la escuela son principalmente contar con amplios ventanales para una mejor circulación del aire, grupos reducidos, sana distancia de dos metros entre bancas, uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial. Además, solicitaron a los padres dos cubrebocas por alumno, gel y una toalla para secarse constantemente el cuerpo. La colegiatura aumentó en este regreso de siete mil 200 a ocho mil 200 pesos.

Para el sistema virtual los profesores mandarán clases pregrabadas bajo el formato de video, para que los alumnos que no asistan puedan ver la clase o el tema de esa manera.

“Es raro porque en las casas nos van a mandar las clases ya pregrabadas de los maestros para que solo se vean, pero será diferente para quien acuda al salón porque tendrá una mejor enseñanza, además yo no estudié para ser maestra y la responsabilidad prácticamente se la dejan a uno”, explicó, Luz Félix, madre de familia de un menor de primaria.

La ventaja del colegio es que se encuentra en la parte alta del municipio mexiquense, en medio de una zona boscosa, y ello propicia tener aire más limpio, por ello los docentes tendrán ahora todo el día ventanas y puertas abiertas, y solo piden a los padres mandar a sus hijos con chamarras o ropa abrigadora, señala la madre.

Mientras que en el Jardín de Niños Benito Juárez, de la Ciudad de México, ampliaron los planes de Internet para aumentar su capacidad e instalaron módems más potentes que amplíen la señal.

Además, se colocaron ventanas tipo cancel que ayudarán a contar con mejor entrada de aire y los salones sólo tendrán a diez niños por grupo. En torno a la educación, se priorizará el diagnóstico de los estudiantes, se apoyará de manera emocional el retorno a las aulas y se retomarán conocimientos que dejaron de aprender por la emergencia sanitaria.

“La modificación desde su llegada a los salones va a ser que los diagnostiquemos para ver como están, para ello sólo vamos a tener a 10 estudiantes por aula, lo que facilita las cosas. La Dirección compró más módems para mejorar el Internet y que sea más potente”, dijo Guadalupe Flores, profesora de la institución.

En el Colegio Moderno Windsor ,de la alcaldía Coyoacán, las adaptaciones consisten principalmente en aumentar la capacidad de Internet, no tener contacto directo entre profesores y estudiantes, aunque sea presencial, además de que se tengan en horarios escalonados; esto es, que se dividan a los grupos para no tener a muchos jóvenes y no haya saturación.

Otro tema es que cuentan con varios asistentes que durante todo el día van a mantener sanitizadas las instalaciones a fin de evitar riesgos. A pesar de ello se requiere de un medidor de CO2 para mayor protección de los estudiantes, situación que se encuentra en análisis.

En lo tecnológico, los padres tuvieron que comprar una plataforma denominada “Santillana”, donde se envían las evidencias de sus avances vía web, con el objetivo de utilizar una plataforma propia y no depender de la pública, que se satura o se alenta.

“De esa manera nos va a beneficiar, ya que contamos con una plataforma propia que no se satura ni se alenta, por ahí se suben las evidencias y es más fácil dar seguimiento. Tomamos clases en Zoom y lo demás por la plataforma de manera segura”, destacó Denise Arrevillaga, profesora de segundo año.

Con contratación de Internet de más alcance, materiales pregrabados por clase, reducción de asistencia, cubrebocas y mayor ventilación, las escuelas privadas de educación básica se declaran listas para el regreso a clases el próximo 30 de agosto.