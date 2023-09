Tema de presunto plagio de tesis queda en manos de la UNAM, afirma Xóchitl Gálvez

La representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez aseguró que el caso de su informe de actividades tras titularse, se encuentra en manos de la UNAM y reiteró que no realizó tesis, ya que se tituló por experiencia profesional.

Entrevistada en el Segundo Informe del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri dijo que en el caso de Claudia Sheinbaum y un posible plagio, la UNAM es la que debe decir sobre su futuro académico .

“Yo lo he dicho claramente, yo no hice una tesis, hice un informe, pues me titulé por experiencia profesional, pero ahora está en manos de la UNAM. Será la UNAM la que decida que proceda en caso de ella”, explicó.

Indicó que ella ya recibió una carta de la máxima casa de estudios y comparecerá muy pronto.

Dijo que en Morena sobra dinero, pues la “corcholata” mayor se anuncia en Brodway, mientras que el aspirante, Omar García Harfuch ya tapizó la Ciudad de México con espectaculares. “Hay demasiado dinero en Morena y es dinero de la corrupción, o de los machuchones que luego se van a cobrar. No hay piso parejo y luego se quejan de que me hacen una entrevista”, agregó.

Por otra parte, detalló que, tras su visita a Los Ángeles, escuchó historias fuertes de mexicanos en Estados Unidos, pues son muchos los sueños y las formas en cómo han sufrido para logara sus objetivos.

Criticó que a pesar de que mandan 60 mil millones de dólares al año, los consulados ni siquiera les pueden resolver la impresión de un acta de nacimiento.

Síguenos en Google News.

AM