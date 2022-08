”No tengan miedo, no es campaña electoral”, dice Mier a alcalde de Puebla que ordenó retirar publicidad suya.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la publicidad de su cuarto informe de actividades, que fue retirada por orden del alcalde de Puebla capital, no se trata de una campaña electoral.

Durante el último fin de semana se colocaron múltilples carteles y espectaculares que anunciaron el evento en el que Mier Velazco dará a conocer sus resultados como legislador federal ante la población a la que representa en San Lázaro.

Sin embargo, el alcalde panista de la capital, Eduardo Rivera, ordenó retirar toda propaganda política del diputado , pues el Código Reglamentario Municipal (Coremun) lo prohíbe, y también llamó a los políticos a no colocar material electoral.

Lo anterior fue respaldado por el gobernador Miguel Barbosa, quien al abordar el tema dijo que “seguramente va a ir chillar allá a la federación, me están atacando, es fuego amigo, vengan a apoyarme porque es el estilito del chillón ese”.

A través de un video mensaje, en el que Mier Velazco mencionó reiteradamente que Rivera Pérez es su amigo, aseguró que esto no se trata de un tema electoral, sino del cumplimiento al artículo octavo, fracción XVI del reglamento de la Cámara baja, en el que instruye a los legisladores a rendir un informe anual ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción.

Entiendo por qué lo está haciendo mi amigo, el presidente municipal de Puebla. Yo le quiero decir dos cosas: primero, que no confunda peras con manzanas, porque no es campaña política, no es propaganda electoral, es una invitación a las y los poblanos. Segundo, quiero decirle que no tengan miedo, no me estoy promoviendo, sólo quiero cumplir con mi obligación