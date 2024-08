Tensión por reforma judicial: AMLO “pausa” diálogo con embajada de EU

La reforma judicial puso en tensión las relaciones entre México y Estados Unidos, después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer una pausa en la relación de su Gobierno con las embajadas de ese país y de Canadá, tras las declaraciones “imprudentes” emitidas la semana pasada sobre la enmienda, la cual se levantará cuando haya una aclaración de su parte y entiendan, aseguró, que deben respetar la soberanía mexicana.

“Que digan que van a ser respetuosos de la soberanía de nuestro país, pero mientras no lo digan y sigan con esa política, entonces hay pausa con la embajada de Estados Unidos y también con la embajada de Canadá. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México, no es cualquier cosa porque nosotros no vamos a darles consejos allá ni a decir qué está bien y qué está mal; queremos que haya respeto recíproco a las soberanías”, afirmó.

Aclaró que no se trata de un pleito personal con el embajador de EU en México, Ken Salazar, con quien mantiene una buena relación. Sin embargo, opinó que se tiene que “leer la cartilla” de que la Constitución y la soberanía mexicana deben ser respetadas.

“Él está buscando que hablemos; aclaro que no es un asunto personal, hemos mantenido muy buenas relaciones, muy constructivas, pero él viene aquí, lo recibe el Presidente de México —olvídense de Andrés Manuel, es la investidura presidencial—, y que de repente salga a decir: ‘vine a darle mi opinión de que no debe el pueblo de México elegir a los jueces, magistrados y ministros’, porque eso, como llegaron a decirlo, es antidemocrático, sí complica más las cosas”, declaró.

En la conferencia mañanera, puntualizó que, tras las declaraciones de Salazar, no se trata de pedirle que abandone el país, “eso no”, apuntó.

Hay pausa con la embajada de EU y también con la embajada de Canadá. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. Queremos que haya respeto recíproco a las soberanías

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“En este momento la relación es buena, pero está en pausa desde que declaró eso la semana pasada. Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México, a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena; con todo respeto a Canadá, parecen un Estado asociado”, manifestó.

López Obrador denunció que ambos países quisieran tener injerencia en asuntos que le corresponden a los mexicanos decidir, en este caso, de la reforma judicial, donde los impartidores de justicia sean elegidos por voto popular.

“No hay respeto. Mientras yo esté aquí, no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía. Ya me voy a ir, faltan 30 días, pero mientras yo esté aquí, como Presidente no puedo permitir que se viole la Constitución”, añadió.

El Presidente afirmó que en la aplicación de nuestra democracia en las decisiones que tome el Gobierno de México, legal y legítimamente constituido, tienen que ser respetuosos los extranjeros, sin ninguna injerencia.

Mencionó que continúa la relación bilateral; “eso no es ningún problema y somos muy amigos del presidente (Joe) Biden”, a quien, aclaró, no habrá de llamar para expresar la pausa en la relación con su embajada, pues “es nada más que entiendan que fue una imprudencia manifestarse como lo hicieron”.

Resaltó que cualquier gobierno tiene que defender la soberanía de sus pueblos: “Ya lo dijo la Presidenta electa (Claudia Sheinbaum) y lo dijo bien: ‘diálogo sí’. Claro que podemos dialogar, nada más que hay cosas que sólo atañen a nuestro país. Imagínense que vamos a debatir con el embajador de EU y para que no sea con un solo país y que también vengan de Canadá”.

Respaldamos al presidente @lopezobrador_ por comentarios injerencistas de embajadas de Estados Unidos y Canadá. Las decisiones sobre México las toman las mexicanas y mexicanos

Alicia Bárcena, Titular de la SRE

Tras rechazar que las variaciones en el tipo de cambio peso/dólar obedezcan a la reforma judicial, desestimó las amenazas de las corredurías de bajar la calificación de la deuda soberana de México si se aprueba la norma. Afirmó que no hay nada de qué temer, porque la economía mexicana está “mucho muy fuerte” y resiste toda esa campaña.

Dijo que están molestos por la política que se ha aplicado en nuestro país, donde no se han seguido las recetas económicas de organismos internacionales. Aseveró que no pueden sostener que la política del humanismo mexicano es ineficiente.

“No hay ningún problema, no hay nada de qué temer y, si hay modificaciones en el tipo de cambio, como ayer, por ejemplo, tienen que ver con factores externos; es lo que está pasando en Japón, en EU, nada que ver con el Poder Judicial, como mienten los columnistas, expertos, voceros de la oligarquía mexicana y del bloque conservador corrupto”, sostuvo.

Refirió que se ha demostrado la eficacia de la política humanista implementada a partir del 2018 y ahí están los resultados, y cuestionó en qué países hay mejores resultados: “¿En Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en dónde?”.

Explicó que México tiene muy poca deuda externa, 25 por ciento; se tienen reservas internacionales por 212 mil millones de dólares en el Banco de México, y se redujo la pobreza en ocho millones de personas en su gestión.

Sheinbaum respalda decisión del Ejecutivo

La Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo respaldó al mandatario Andrés Manuel López Obrador respecto a la “pausa” que puso en el diálogo con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Ayer por la mañana, el mandatario suspendió el trato con el diplomático a raíz de las declaraciones que éste hizo al señalar que la Reforma Judicial y su objetivo de elegir a jueces, ministros y magistrados por medio del voto popular pondrá en riesgo la relación comercial entre ambos países, por implicar incertidumbre en inversionistas en el territorio nacional.

Al respecto, Sheinbaum Pardo dijo que esto fue una decisión del mandatario federal ante lo que consideró un “agravio” cometido por el embajador, así como por parte de Canadá.

A pesar de reconocer la importancia de las relaciones con ambos países, reiteró que hay asuntos que sólo le competen a los mexicanos, como lo es la conformación del Poder Judicial.

En este tenor, dijo que ella sólo respalda la decisión del Ejecutivo federal y que será hasta que asuma el cargo como Presidenta el 1 de octubre cuando fije sus posturas en estos temas.

Sheinbaum Pardo negó que esta situación implique un cambio en la interacción que se tiene con ambas naciones; sin embargo, subrayó como necesario que entiendan lo que es decisión de la población mexicana.

“Por supuesto que vamos a respaldar siempre al Presidente de la República y eso no quiere decir que cambien las relaciones con Estados Unidos y Canadá.

“Pero sí es importante que las y los embajadores de estos países y de otros, que hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas, así como nosotros somos respetuosos también de lo que le corresponde exclusivamente al pueblo estadounidense y al pueblo canadiense”, dijo la Presidenta electa en conferencia de prensa, tras la reunión plenaria de Morena.

Ken Salazar refrenda respeto de su país a la soberanía de México

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, refrendó su preocupación por la Reforma Judicial impulsada por el Gobierno de México, ya que la elección de jueces, magistrados y ministros no fortalece al Poder Judicial, y reiteró que su país respeta la soberanía mexicana.

Ante la pausa decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la relación con las embajadas estadounidense y de Canadá, el diplomático difundió la respuesta a la nota diplomática enviada por México al gobierno de Joe Biden por el supuesto injerencismo en temas internos.

Tras los reclamos del mandatario mexicano por las opiniones sobre la Reforma Judicial, donde advirtió de riesgos a la democracia, intervención del crimen en la elección de jueces y afectaciones al acuerdo comercial, Salazar estableció que “siempre trabajamos con el máximo respeto a la soberanía de México”.

A través de su cuenta de X, presentó la nota de respuesta de la embajada de Estados Unidos a la queja del Gobierno de México enviada por la Cancillería, por las expresiones sobre la reforma judicial, fechada el 23 de agosto pasado.

“Como lo expresó el embajador Salazar, Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México, pero nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el Poder Judicial del Gobierno de México”, agregó la carta.

Añadió: “Estados Unidos desea continuar su estrecha colaboración con México para alcanzar nuestros objetivos compartidos como socios iguales y en el espíritu de amistad que refleja nuestros lazos”.

Al responder a la nota SRE/1052/2024 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la representación estadounidense refrendó su compromiso de apoyar a México en el fortalecimiento del Estado de derecho a través de la Reforma Judicial, con el objetivo de crear un Poder Judicial que goce de independencia, autonomía y legitimidad.

Con relación a las preocupaciones de la Cancillería de que los comentarios del embajador Salazar podrían representar una interferencia en los asuntos internos mexicanos. “Aprovechamos esta oportunidad para afirmar nuestro máximo respeto por la soberanía de México”, añadió.

Destacó que mientras trabajan EU y México, de manera conjunta como socios para hacer realidad la integración económica de América del Norte y abordar los desafíos de seguridad que afectan a los dos pueblos, “es del interés de Estados Unidos identificar los acontecimientos que limitarían innecesariamente nuestra capacidad para alcanzar estos objetivos juntos”.

En entrevista con Milenio Televisión, opinó que las diferencias en los puntos de vista sobre la Reforma Judicial no debe ser motivo de ruptura sino de encuentro entre socios que dialogan como iguales.

Explicó que ha visto la diferencia en los sistemas mundiales e inclusive en el de EU, y los estados que tienen elección popular de los jueces “no son los mejores para la justicia, porque ahí tienen que salir los jueces a campaña”.

Relaciones con ambos países siguen: Canciller

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, aseguró que las relaciones con Estados Unidos y Canadá siguen de manera fluida y normal, luego de la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de “pausarlas” con las embajadas de ambos países en México, tras comentarios injerencistas sobre la reforma judicial.

“Nuestra relación con amigos y vecinos de Norteamérica es prioritaria y fundamental, y a nivel cotidiano sigue fluida y normal”, dijo en sus redes sociales.

La canciller dio su total respaldo a López Obrador tras adoptar la decisión de pausar las relaciones con los embajadores de Estados Unidos y Canadá, Ken Salazar y Graeme Clark, respectivamente, tras las opiniones emitidas sobre la incertidumbre que generará la reforma judicial a las inversiones, así como los riesgos de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros, y refrendó que las determinaciones sobre nuestro país las toman las mexicanas y los mexicanos.

“Respaldamos al presidente @lopezobrador_ por comentarios injerencistas de embajadas de Estados Unidos y Canadá. Las decisiones sobre México las toman las mexicanas y mexicanos”, posteó Bárcena Ibarra.

Oposición rechaza “receso” diplomático

La oposición y Morena chocaron en torno a las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió poner una “pausa” a las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá.

Beatriz Paredes, senadora del PRI, dijo que “lo recomendable es que la política exterior se desarrolle a través de las cancillerías, y que las decisiones en materia de política exterior se reflexionen con toda oportunidad y no respondan a impulsos o no se responda a momentos o circunstancias con el temperamento”.

Señaló que “la moda de hacer la política exterior a través de las declaraciones de los presidentes nunca me ha gustado. Me parece mucho más sano para la diplomacia que haya notas formales transmitidas de cancillería a cancillería, pero bueno, es el estilo de cada presidente”.

Paredes Rangel, quien ha sido embajadora de México en Cuba, dijo que el titular del Poder Ejecutivo debe velar por la preservación de la soberanía nacional, pero también “es cierto que cuando un país ha suscrito tratados internacionales, tiene que reconocer que hay temas que pasan por esos tratados internacionales y en ese sentido estar dispuesto al diálogo”.

En tanto, Marcela Guerra, presidenta de la Cámara de Diputados, aseguró que la pausa con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, anunciadas por el mandatario, “es un tema diplomático” que no sólo corresponde al Gobierno federal, sino también a los gobiernos estatales. En su condición de presidenta de la Cámara de Diputados, deseó que EU pueda “modularse” en sus dichos con “mucho cuidado”.

“También tenemos instrumentos internacionales que tienen que ver con la seguridad, economía, y que son reglas que van más allá de una pausa que el señor Presidente pueda emitir con todo su derecho”, declaró; además, confió en que “se mejoren las cosas a través del diálogo político y a través de que Estados Unidos pueda modularse en sus dichos”.

En entrevista con La Razón, la próxima diputada de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros calificó esta pausa a las relaciones con ambas embajadas como la “crónica de un distanciamiento anunciado”.

Apuntó que esta declaración pone al bloque de la Cuarta Transformación y al Presidente como “desesperados”.

Aseguró que los socios de México, Estados Unidos y Canadá, están preocupados por los tratados que se han firmado, entre ellos el de Libre Comercio. “Cuando ya tenemos normas acordadas en conjunto para la buena vecindad, pues no podemos pasarlas por alto, eso preocupa”, dijo.

En contraparte, el senador del Partido Verde Jorge Carlos Ramírez Marín declaró a medios que no encuentra “nada inusual” en las declaraciones de pausa emitidas por el mandatario federal. Explicó que es una “llamada de atención del Presidente Andrés Manuel López Obrador a las embajadas y a los embajadores para decirles: ‘en los asuntos internos de México, particularmente los (asuntos) políticos que tienen que ver con su forma de gobierno, tienen que ser extremadamente cautelosos”.

Gerardo Fernández Noroña, luego de registrarse como senador, aseguró que México no es “protectorado, ni colonia de nadie” y que el “paréntesis” es la defensa de la soberanía, “y me parece que debe quedar muy claro que en México manda el pueblo y nadie más. No vamos a aceptar ninguna instrucción o injerencia del gobierno de Estados Unidos o de otro gobierno del mundo”.