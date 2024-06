Magistrados electorales dispuestos para participar en foros sobre reforma judicial

Tres de los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) expresaron su interés en participar en los foros de discusión para la reforma judicial, a los cuales convocó el Congreso de la Unión a propuesta de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

La presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, dijo que es importante que haya reformas, siempre y cuando permitan fortalecer a las instituciones, y recordó que en otras naciones como Panamá, al día siguiente iniciaron las discusiones para realizar reformas en materia electoral.

“Yo creo que es impotente que haya reformas, eso que siempre sean para fortalecer a las instituciones; fortalecer a la autonomía, independencia de las y los impartidores de justicia, me parece que eso siempre mejora. Yo soy de la idea de que mientras sea para fortalecer a la democracia y las instituciones, es importante hacer las adecuaciones correspondientes”, declaró.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña manifestó, por su parte, su interés en acudir a los foros de discusión, sin embargo, reiteró que la elección de los jueces, magistrados y ministros por la vía del voto popular “es una mala idea”.

“A mí no me parece buena idea la elección de jueces popular, pero ahorita no importa lo que nosotros opinemos, importa lo que el pueblo de México haya establecido, y en la representación correspondiente en la Cámara de Diputados y las reformas respectivas. A mi me parece una mala idea, pero tendrá que ser el Congreso de la Unión con nuestro respeto a su trabajo”, afirmó.

En conferencia de prensa, el magistrado Felipe Fuentes Barrera, se sumó al interés por llevar sus ideas a los espacios de discusión de la reforma al Poder Judicial, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Sheinbaum.

“Por lo que hace a la reforma judicial, yo sí estaría dispuesto, si lo estima el órgano legislativo correspondiente, a participar en los foros y aportar mi opinión. Desde luego mi perspectiva como servidor público del Poder Judicial de la Federación a lo largo de 32 años sí quisiera llevarla a la mesa de discusión, a la mesa de debate”, subrayó.

En los foros para analizar y discutir la reforma judicial, uno será en Coahuila el 11 de julio, con el tema de la reorganización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El martes, la primera Comisión de la Permanente avaló realizar ocho foros, del 25 de junio al 6 de agosto, para analizar y discutir la reforma al PJ, así como otras constitucionales donde participarán ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial.

Sesión Pública - Miércoles 19 Junio 2024 - TEPJF https://t.co/gOoqF6wWeK — TEPJF (@TEPJF_informa) June 19, 2024

FBPT