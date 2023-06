TEPJF ordena a AMLO abstenerse de emitir manifestaciones de índole electoral

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Presidencia de la República remover las publicaciones de la conferencia mañanera del 15 de mayo, en la que el Presidente de la República realizó diversos señalamientos en contra del “bloque conservador” y le instruyó abstenerse de emitir manifestaciones de índole electoral.

La Sala Superior resolvió, por unanimidad, revocar el acuerdo que emitió la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, a través del cual negó las medidas cautelares que originalmente había solicitado el PAN, por las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador.

Acción Nacional acusó que las declaraciones del mandatario federal afectan la equidad los actuales comicios, así como del proceso electoral federal de 2024, porque el Presidente señaló los riesgos de votar por un bloque conservador y criticó la falta de racionalidad para que un partido acepte a una persona por la que nadie votaría.

Por ello, el blanquiazul solicitó la aplicación de medidas cautelares a la comisión del INE, la cual negó otorgarlas porque consideró que las manifestaciones del presidente López Obrador están amparadas por la libertad de expresión y constituyen una opinión sobre los posibles candidatos presidenciales, lo que no se relaciona con los comicios de Coahuila y del Estado de México.

Otro argumento que utilizó la comisión para negar las medidas cautelares fue que el proceso electoral federal no ha iniciado, por lo que no se advertía urgencia que justificara la procedencia de las medidas cautelares solicitadas.

Sin embargo, a propuesta del magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, se revocó el acuerdo y declaró procedentes las medidas cautelares, al considerar que la autoridad no realizó un análisis exhaustivo y contextual, porque no advirtió que los dichos denunciados sí estuvieron vinculados con llamamientos al voto y a no votar por determinadas fuerzas políticas, y esto podría influir en los procesos electorales locales en curso.

Por ello, a través de un comunicado, el TEPJF indicó que se vinculó a la Presidencia de la República a realizar todas las acciones pertinentes para eliminar y/o modificar el contenido denunciado, y a abstenerse de presentar, difundir y publicar cualquier manifestación que vulnere el principio de imparcialidad y neutralidad.

