¿Cuál fue la tesis de titulación de Norma Lucía Piña, nueva presidenta de la SCJN?

La ministra Norma Lucía Piña Hernández es la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2023-2026, luego de ser elegida por seis de los 11 ministros este lunes 2 de enero durante una sesión pública.

Tras rendir protesta, la ministra presidenta Norma Lucía Piña afirmó que "al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal , represento también a las mujeres... Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, me siento muy fuerte porque estamos todas aquí. Agradezco a las que no se han cansado de intentar cambios, honro a las que ya no están ".

Sin embargo, su nombramiento se da en medio del escándalo por el presunto plagio de tesis en que habría incurrido la ministra Jazmín Esquivel, quien también se postuló al cargo, pero que fue descartada en la segunda ronda .

¿Cuál fue la tesis con la que se tituló Norma Lucía Piña Hernández?

La ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México; así como, maestra y doctora en Derecho también por la UNAM.

Fue en el año 1984 que se tituló con la tesis "Análisis del arbitraje. Evolución histórica y su importancia en la época actual", de la cual no se ha encontrado otro trabajo con el mismo título, esto de acuerdo con Tesis UNAM.

Previo a su licenciatura en Derecho, Piña Hernández se graduó con mención honorífica como Profesora de Educación Primaria en la Escuela Nacional de Maestros en 1978 y un año después ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM, donde concluyó sus estudios con promedio 9.6 .

