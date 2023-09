Titular de CEAV desaira reunión con senadores

La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, dejó plantados por segunda ocasión a los senadores del Grupo de Trabajo Plural de seguimiento a los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo del 2023 en la estación migratoria Lerdo-Stanton, en Ciudad Juárez, Chihuahua, por “motivos de agenda”.

La funcionaria envió un oficio 24 horas antes, para comunicar que no asistiría a la cita de ayer con este grupo de trabajo, para informar sobre la situación de las víctimas del incendio registrado en la estación, que dejó como saldo 40 migrantes muertos.

Además, pese a que desde el 4 de julio se le había solicitado información sobre las acciones que ha implementado la CEAV para atender a las víctimas y a sus familias, el presidente del grupo de trabajo, el senador Rafael Espino, también dio a conocer que no entregó el reporte.

Este hecho generó el reproche por parte de los senadores que forman parte de dicho grupo, porque acusaron desinterés de la titular de la CEAV y de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

“Lamento la ausencia, más por la forma, también por la falta de envío de la información con respecto al reporte que se le solicitó desde el 4 de julio”, manifestó el senador de Morena Rafael Espino.

El senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza apuntó que “la ausencia a la cita, y el hecho de que no respondiera a la información que se le solicitó hace dos meses, confirma el desatino, la desatención y la falta de sensibilidad del Gobierno federal para atender la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez”.

Al respecto, la senadora panista Kenia López Rabadán aseveró que si la titular de la CEAV no asistió fue por instrucción de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, por lo que demandó su comparecencia, para que explique qué está haciendo la Federación para atender a las víctimas de esta tragedia.

“Si la secretaria de Gobernación solamente tiene por interés estar metida en politiquería y en procesos de otros gobiernos, de otros partidos y otros procesos políticos, que renuncie.

“Esta semana nos amanecimos con que para la secretaria de Gobernación tienen que ser a los cuerpos, a las madres buscadoras, porque, si no, para ella no son ataques, y a media semana la titular de la CEAV no asiste a dar la cara; disculpen, pero una secretaria de Gobernación así no le sirve a México. Ante la ausencia de la titular de la CEAV, lo que esta comisión debe exigir es la presencia de la secretaria de Gobernación, por qué no reciben a los migrantes, a las víctimas y por qué siguen lastimando a estas personas”, manifestó.

La senadora del PRI Beatriz Paredes dijo que “parecía tautológico que alguien que tiene que atender, no sea ni siquiera capaz de presentarse”, por lo que anunció que presentará una iniciativa para sancionar a los funcionarios que desacaten una comparecencia.

“Tocando las leyes que corresponda, que haya una sanción a los funcionarios del Poder Ejecutivo y de los órganos autónomos que no atiendan la convocatoria del Poder Legislativo; somos un poder, el Senado y la Cámara de Diputados”, indicó.