Titular de Pemex y diputados se descalifican en San Lázaro

“Yo a usted no le llamaría diputado tontín, entonces no acepto que me llame director trampitas”, reviró el titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, al legislador panista Paulo Gonzalo Martínez, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

El ejercicio llevado ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura pronto se convirtió en un intercambio de descalificaciones entre legisladores de oposición y el bloque de la 4T, que respaldó en todo momento al funcionario.

Al arranque del encuentro, Romero Oropeza destacó incrementos en las reservas de barriles de petróleo, la perforación y tasas de éxito en los pozos, la producción de gas, así como la productividad de Deer Park, la construcción de plataformas más económicas y relocalizables, producto de lo cual, aseguró, los ahorros de la petrolera pasaron de 15.3 mil millones de pesos en el 2019 a 22.8 mmdp como proyección al cierre del 2023.

En cuanto al endeudamiento de la paraestatal, mencionó que en el 2007 su deuda era de 67.4 millones de dólares, cifra que llegó “con los gobiernos azules y rojos” hasta los 129.3 mdd en el 2018, pero que hasta septiembre del 2023 ya descendió a 106.3 mdd.

“No solamente no endeudamos a Pemex, lo hemos desendeudado y quienes critican a Pemex como la empresa más endeudada del mundo, se deberían de estar mordiendo la lengua”, exclamó.

Desde Morena, PT y PVEM, las cifras expuestas fueron celebradas; por el contrario, la oposición acusó al funcionario de vivir en “Pejelandia” por no abordar los derrames de petróleo que han contaminado y costado vidas, el precio de la deuda para los mexicanos y la presunta donación de oro negro a Cuba, la cual él negó.

El panista Gonzalo Martínez arrancó su participación: “Quiero cuestionar al director trampitas”, dijo en referencia a que el propio Romero Oropeza mencionó que para algunas láminas de la exposición “hicimos trampa”.

El director respondió: “Yo con usted no tengo ninguna amistad ni ninguna situación de confianza que me lleve a ponerle apodos como usted me lo está haciendo, nunca le diría a usted diputado tontín…Vámonos respetando”.

Desde los asientos de la oposición alguien quiso reclamarle, pero Romero lo frenó al expresar: “No estoy hablando con usted” y de inmediato le exigieron que respetara a los legisladores porque “el que se lleva se aguanta”.

Otro panista, Iván Arturo Rodríguez, reclamó los accidentes petroleros del sexenio y, luego de que el director los explicara, el diputado exclamó: “No minimice los accidentes… el mayor saqueo de Pemex se está dando con usted, es usted un mitómano, un vulgar ladrón”.

Romero respondió nuevamente y señaló al panista, ya ausente de la sala, de ser “muy majadero, muy grosero”, por lo que pidió a quien lo encuentre que le dijera “que estoy seguro que de frente no se atrevería a decirme lo que me dijo”, mandó un beso al aire y cerró su intervención.