Van a tocar la puerta

Y fue la jueza Juana Fuentes, representante de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, quien aseguró ayer que, por la vía de la justicia, el Poder Judicial seguirá “en pie de lucha”. Lo dijo en la víspera de arrancar una semana definitoria para la vida interna de este sector de la justicia mexicana, pues se sabe que Morena y aliados pretenden aprobar la reforma judicial el mismo 1 de septiembre. La juzgadora mencionó que, definitivamente, “la reforma es una total violación a los derechos no solamente de nosotros, sino también de la sociedad”. Además, señaló que, a pesar de su pedimento, no han recibido respuesta del Legislativo para crear un verdadero diálogo, por lo que este lunes irán “directamente a tocar la puerta; no vamos a parar. Seguimos insistiendo (...) Es importante que la sociedad sepa que no hay respuesta, un claro ejemplo de que no están dispuestos ni a escuchar ni a respetar los derechos de las personas”, reclamó la jueza, quien advirtió que ya han recibido respaldo internacional.