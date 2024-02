Tomás Zerón niega haber torturado a implicado en caso Ayotzinapa

Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR), negó haber sido responsable de torturar a Felipe Rodríguez “El Cepillo”, presunto implicado en el caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa en 2014, hechos por los cuales el Gobierno mexicano pide su extradición desde Israel.

En un documental sobre el Caso Ayotzinapa estrenado por la cadena BBC a través de la plataforma YouTube, Zerón de Lucio niega haber incurrido en tortura a “El Cepillo” , presunto integrante del grupo Guerreros Unidos, al cual se señala como responsable de la desaparición de los normalistas.

“Se ve que lo amenacé [en un video], okey, pero nunca lo torturé, yo era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, yo no tenía necesidad de torturar a nadie. Yo me volví muy importante para ser culpado, pero no tan importante como para que alguien saliera en mi defensa”, apunta el exfuncionario mexicano.

Recordar que Tomás Zerón de Lucio es buscado por el Gobierno mexicano por delitos relacionados con el Caso Ayotzinapa, entre ellos el de tortura, falsificación de evidencia y complicidad en secuestro y homicidio.

Se presume que el extitular de AIC podría haber incurrido en prácticas ilícitas reportadas en el marco de investigaciones relacionadas con el caso, así como con falsificación de pruebas forenses para favorecer otras versiones de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

A causa de esto, el Gobierno mexicano ha solicitado la extradición de Tomás Zerón al gobierno de Israel, donde se encuentra el exfuncionario mexicano. Sin embargo, el gobierno del país asiático ha señalado retrasos en el proceso y falta de evidencia para aceptar la solicitud.

¿Dónde ver el documental sobre el Caso Ayotzinapa de la BBC donde aparece Tomás Zerón?

El documental estrenado por el canal BBC News Mundo lleva el título ‘Ayotzinapa: la noche en que 43 estudiantes desaparecieron’ y se compone de cuatro episodios de alrededor de media hora, de los cuales, al momento del cierre de esta nota, se han estrenado dos.

Este material está disponible a través de YouTube en el canal @BBCMundo: youtube.com/@BBCMundo/.

