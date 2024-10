Trabajadores del Poder Judicial responden a Noroña: 'No buscamos confrontación'

Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, aseguró que no buscan ninguna confrontación, mucho menos un choque de trenes contra el Poder Legislativo.

Lo anterior, tras las declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en las que señaló que el Poder Judicial iba en un auto y la mayoría legislativa en un tráiler en torno a la reforma al Poder Judicial.

"Es la percepción muy particular del señor senador. Él es político. Nosotros somos trabajadores, pertenecemos al Poder Judicial y no buscamos ninguna confrontación ni ningún choque de trenes contra nadie. Somos pacíficos y en esa medida siempre nos hemos manifestado de esa manera", dijo Patricia Aguayo.

▶ #Video | Patricia Aguayo responde a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y le asegura que los trabajadores del #PoderJudicial no buscan ningún confrontación



📹: @ulisess_s18/@LaRazon_mx pic.twitter.com/QdlBo19UOJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 8, 2024

puedes leer Diálogo con Poder Judicial se restableció para superar diferencias, reitera Fernández Noroña

Que Claudia Sheinbaum "opine sobre su materia"

Explicó que durante el paro de labores del Poder Judicial "la justicia no se para y no se ha detenido ni un solo momento", esto, ante los comentarios de la Presidenta Claudia Sheinbaum vertidos la mañana de este martes 8 de octubre.

También, consideró que la mandataria federal "no es abogada, y no puede dar una opinión sobre lo que desconoce. Mejor que opine sobre su materia, sobre el medio ambiente, sobre sus acciones y actividades como presidenta; y que tiene todavía a este país en un baño de sangre. Y si no, pregúntenles a Chilpancingo".

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en conferencia de prensa. Foto: Especial

Trabajadores piden a legisladores acatar suspensiones

Asimismo, en atención a medios a las afueras de la Cámara de Diputados dónde solicitó audiencia con la Junta de Coordinación Política para expresar las demandas de los trabajadores del Poder Judicial en próximas reuniones; aseveró que también tienen el "propósito de participar en la elaboración y consulta de las leyes secundarias que habrán de instrumentar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación".

Insistió que la presencia de cientos de trabajadores a las afueras del palacio legislativo de San Lázaro, es para "solicitar, igualmente, que los legisladores acaten las suspensiones otorgadas por jueces federales en los distintos juicios de amparo que se han promovido en contra del procedimiento a la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación".

Comento, además, que con la presencia de la manifestación, "se ha cumplido un propósito más de nuestras acciones de trabajo. Todo esto es con la finalidad de seguir defendiendo la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la Federación y los derechos de todos los trabajadores que aquí laboramos".

cehr