El mes de mayo es uno de los meses que más días de descanso tienen. El 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, está marcado como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo por lo que los y las trabajadoras del sector formal en México, no deben laborar.

De haberlo hecho, entonces necesitan recibir una retribución extra en compensación por realizar sus labores.

Ahora, el 15 de mayo, Día del Maestro, que también es un día que se conmemora en México, no está contemplado en la LFT, sin embargo, hay un sector de trabajadores que sí tendrán un día de descanso extra. ¿Quiénes son? Aquí te contamos.

Estos trabajadores sí descansan este 15 de mayo en México

Este 15 de mayo, Día del Maestro, no es un día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, la Secretaría de Educación Pública lo otorga a los y las docentes en reconocimiento a su labor de educar a los y las menores en nuestro país.

Entonces, este 15 de mayo no habrá clases y no se presentarán los y las estudiantes de educación básica y por ende los docentes de estas instituciones educativas no trabajarán, pero tampoco recibirán un pago triple como muchos piensan, pues al no estar estipulado en la Ley Federal del Trabajo, no reciben un pago extra en caso de trabajarlo.

15 de mayo Día del Maestro. Pixabay / La Razón.

¿Cuáles son los días feriados obligatorios que restan en el año?

Luego del 1 de mayo, en la Ley Federal del Trabajo están estipulados los siguientes días de descanso como obligatorios:

16 de septiembre

​Tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

​1 de octubre cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

​25 de diciembre

