Día del Maestro 2024: ¿Habrá clases el 15 de mayo o el día se recorre a puente?

Ya pasó el 1 de mayo, Día del Trabajo; el 5 de mayo, que se conmemoró la Batalla de Puebla y este 10 de mayo será el tradicional Día de las Madres. Sin embargo, queda un día de festejos más en el quinto mes de este 2024: el Día del Maestro, 15 de mayo.

Padres y madres de familia se preguntan si este 15 de mayo, que en el calendario está marcado con el día miércoles, habrá clases o el día se recorre para que los y las niñas tengan un puente más durante este mes. Recordemos que mayo es de los meses que más días de descanso tiene, previo a la finalización del ciclo escolar 2023-2024.

leer más Escuelas que tendrán megapuente por el 10 de mayo, Día de las Madres

¿Habrá clases el 15 de mayo o se recorre a puente? Esto dice la SEP

De acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública, este 15 de mayo, que en el calendario cae en miércoles, no habrá clases pues se considera día festivo para las y los estudiantes de educación básica. El día no se recorre a viernes ni a lunes para que se convierta en puente.

¿Qué significa esto? Que al no recorrerse a puente, los y las alumnas de educación básica en México tendrán que presentarse a clases el jueves 16 de mayo como lo hacen de manera habitual para reanudar sus actividades.

Este es el calendario oficial de la SEP para este ciclo escolar 2023-2024. Gobierno de México

¿Cuándo es el siguiente viernes de descanso en educación básica?

El siguiente viernes en el que niños y niñas de educación básica no asistirán a clases será el viernes 31 de mayo, precisamente el último día de este quinto mes que ha tenido el 1 de mayo como día feriado, el 5 de mayo que es conmemorativo por la Batalla de Puebla, pero no de descanso obligatorio, el 10 de mayo aunque no es de descanso marcado en el calendario de la SEP por el Día de las Madres, en muchas escuelas no hay clases, dependiendo la organización de cada plantel escolar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.