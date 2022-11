Maestros no tienen desglose de materias o temas

Traban amparos modelo educativo, pero también falta de plan, libros… Pilotaje en 960 escuelas, frenado también porque no estaba listo; especialista: plan de estudios aún no se aterriza y todavía hacen cambios; Marx Arriaga, de la SEP, admite que libros están en borradores; y del programa señala que no será homogéneo porque atenderá diversidad