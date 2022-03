“La traen más despeinada que cuando estaba en la Corte”, dice Lilly Téllez a Olga Sánchez Cordero

La senadora del PAN, Lilly Téllez, aseveró que a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, “la traen más despeinada que cuando estaba en la Corte”.

Durante la discusión que se dio después de la votación en lo general de las modificaciones en materia de propaganda gubernamental, señaló que así la traen en los debates de la Cámara alta, en referencia a las expresiones de la senadora de Morena, Martha Lucía Micher.

“A usted, señora presidenta, ya la traen más despeinada que cuando estaba en la Corte, haciendo alusión al lenguaje de la senadora Martha Lucía Micher, que iban a traer de las greñas a los senadores”, indicó.

Y arremetió: “No se deje tratar así, menos usted, que fue ministra, ahora entiendo por qué es pluri, es usted una tramposa, señora presidenta”.

Desde su escaño, Téllez también mencionó los nombres de algunos de los senadores de Morena que contribuyeron a la falta de quórum en la sesión del miércoles: “Pase de lista a los senadores que Malú Micher trajo de las greñas: Juan Quiñonez, Nestora Salgado, Eva Galaz, Rosa Elena Jiménez, Miguel Ángel Lucero”.

Por alusiones, el senador Miguel Ángel Lucero afirmó: “A mí nadie me trajo de las greñas, porque ni tengo”, y justificó que su ausencia fue porque tenía un vuelo programado.

A su vez, la senadora Eva Galaz afirmó que tiene problemas de salud, pero aseguró que “no me trajeron de las greñas, no soy una niña malcriada”.

