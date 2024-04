Transición de gobierno y elecciones serán tranquilas pese a violencia electoral, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la transición del poder será tersa y las elecciones tranquilas, a pesar de la violencia electoral en el país donde han sido asesinados 15 aspirantes rumbo a los comicios del 2 de junio.

“Esta transición va a ser muy tranquila, tersa, no va a haber ningún problema y también diría la elección”, dijo AMLO en su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde lamentó el reciente asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán.

Sostuvo que “hay diferencias importantes” entre la situación política y de violencia actual ante los sexenios anteriores, por lo que garantizó la estabilidad de la transición cuando deje la Presidencia el 1 de octubre próximo.

“Una diferencia es que ya no predomina la asociación delictuosa como era antes, entre la delincuencia y la autoridad, ahora se no permite la impunidad y no establecemos relaciones de complicidad con nadie”, aseguró.

Luego de agradecer “al licenciado (Enrique) Peña Nieto que no se metió en la elección de 2018”, López Obrador resaltó que antes se hablaba del “narcogobierno” con Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón.

“Si a los de una banda para castigar a otra banda hasta los uniformaban de policías, tenían el control del aeropuerto de la Ciudad de México, estaba tomado el gobierno”, declaró.

Más adelante, el mandatario federal dijo contar con información de que los empresarios están contentos con la política económica que se está implementando, “incluso no hay reproches con el pago de impuestos”.

