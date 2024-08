Con la novedad de que aún no se instala formalmente la Legislatura y ya empezó a darse un trasiego de diputados. Y es que resulta que 15 legisladores que formarían parte de la bancada del Partido Verde Ecologista de México han dado el salto a Morena. Aunque en la movida, nos comentan, hay gato encerrado. Ayer el partido del tucán informó que el propósito de esa medida no es otro que el que los guindas puedan tener el control de la Junta de Coordinación Política, instancia que, es sabido, es la que dirige los destinos de San Lázaro en términos legislativos, administrativos y presupuestales. Sin embargo, nos cuentan que muchos de los legisladores que se encuentran en la lista de los diputados que dan el salto más bien estaban prestados al Verde, porque el trabajo y trayectoria de muchos de ellos se ha dado en las filas guindas. Con lo que se daría cuenta de que el trasiego que ayer se informó… en realidad no empezó ayer. Pendientes.