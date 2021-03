A tres años siguen sin recibir edificio tras sismo de 2017

A tres años y seis meses del sismo de 2017, vecinos del edificio Centauro en la colonia Doctores exigen se terminen las obras de reconstrucción, toda vez que desde hace un año se encuentran suspendidas y no saben para cuando puedan concluir y regresar a sus hogares.

En entrevista con La Razón, Verónica Mendiola, habitante del condominio dijo que las obras dejaron de hacerse por falta de recursos, pero a pesar de que han pedido en varias ocasiones que se les apoye, no han recibido respuesta.

“Y tenemos un año en que las obras de reconstrucción del edificio Centauro están paradas, no llegaron más recursos para terminar la obra, está en obra negra y solo está la estructura de acero. Hemos pedido en repetidas ocasiones que se acabe la reconstrucción y no nos hacen caso, ya llevamos tres años fuera de nuestro hogar y no sabemos para cuándo vamos a regresar”, explicó.

El edificio se encuentra hasta el momento al 50 por ciento de avances y de acuerdo a la también administradora del edificio, el recurso de 50 millones de pesos se terminó, debido a que se priorizó el gasto para reforzar con acero la estructura. “Queremos que se liberen los recursos para terminar la obra del edificio, pues si bien tenemos el apoyo de 4 mil pesos mensuales para renta, no es lo mismo estar en tu casa, además es un apoyo, pero las rentas en la ciudad son muy caras, a veces no nos alcanza y por ello pedimos que ya se concluyan las obras”, precisó.

Verónica Mendiola aseguró que han buscado al comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto pero no han obtenido respuesta de su parte, pues la consigna es terminar cuanto antes las labores en las mejores condiciones, ya que son departamentos que les van a cobrar después.

“Lo vamos a tener que pagar y por eso queremos que quede en las mejores condiciones. No sabemos cuanto nos vaya a costar pero a medida que pasa el tiempo y que van metiendo más materiales, va subiendo el costo, pero lo que sabemos es que van a ser por lo menos tres millones de pesos”, dijo.

En el condominio Centauro de 15 pisos habitan 70 personas y junto al edificio Osa Mayor fueron los más afectados en el sismo del 7 de septiembre de 2017, que si bien no afectó a la capital, si en específico a ellos. Osa Mayor ya fue entregado desde hace algunos meses, pero Centauro aun se encuentra a la mitad, a pesar de que comenzaron su reconstrucción casi al mismo tiempo.