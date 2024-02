Se triplican homicidios de activistas por defensa del agua

Uno de los factores en la crisis hídrica es la violencia que se ejerce en contra de quienes defienden el aprovechamiento del agua. Tan sólo el año pasado, el asesinato de los activistas en favor del recurso se triplicó, al pasar de 24 asesinatos en el 2022 a 72 durante el 2023.

María Castillo, quien desde hace veinte años forma parte de grupos defensores del agua, la tierra y el territorio en la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, denunció que “desde hace treinta años se ha alertado a todos los gobiernos sobre una extracción desmedida del líquido en el país; ellos son cómplices y a cambio de defender el agua los defensores han recibido la muerte”.

Afirmó que México cerró el 2023 con 72 crímenes contra ambientalistas y “hay muchos atentados sin registro que quedaron en el olvido”. Citó datos del Global Witness, que contabilizó en el 2022 al menos 582 atentados a defensores de la tierra a nivel regional, con el asesinato de 177 personas en defensa del medio ambiente, de los cuales 24 fueron en contra de los activistas mexicanos por el agua, y en el 2023 el número de muertes cerró con 198 en América Latina, de las cuales 72 fueron contra defensores de nuestro país.

El problema es que muchos de los que asesinan defendiendo los ojos de agua, que vienen empresas a querer extraer el agua, ni siquiera hablamos español, de no ser por alguien que puede traducir nuestra lengua, no se puede, porque a nadie le interesa entendernos

Don Melquiades, Activista

Refirió que hay particular asedio sobre las comunidades indígenas, que enfrentan “un nivel desproporcionado de ataques letales”, además de sufrir persecución y atentados que, dijo, “siempre quedan impunes”.

Castillo alertó que en países como México, “sin que haya un registro transparente y claro, cualquiera que se atreve a evidenciar el saqueo de la tierra no tiene un buen final”. En el 2023, asentó, “cada dos días en el mundo una persona murió tratando de proteger los recursos naturales, pero no se documenta, y esto resulta monstruoso para los indígenas, ya que no sólo nos dejan sin agua, sino que provocan desplazamiento por el miedo a ser atacados”.

Uno de los ejemplos en esta lucha es el de Guadalupe Campanur, quien fue activista ambiental y se involucró en la lucha contra el gobierno de su natal Cherán, Michoacán. Los pobladores de la entidad la recuerdan con cariño, pues fue fundamental para derrocar a deforestadores locales; en abril del 2011, participó en patrullas de seguridad locales, incluidas las de los bosques municipales.

Estaba entre los líderes indígenas de Cherán, quienes llamaron a la gente a defender sus bosques contra la tala ilegal, y desde entonces advertía de “un apocalipsis hídrico en el país, de no frenar las megaconstrucciones y la tala inmoderada”.

“Lupita hizo un trabajo que no se olvida; las personas siguen hablando de lo que hizo para todos los habitantes, siempre defendió el agua, el bosque, y fue asesinada en el 2018, en Chilchota, y no ha sido la única. El problema es que muchos de los que asesinan defendiendo los ojos de agua, que vienen empresas a querer extraer el agua, ni siquiera hablamos español, de no ser por alguien que puede traducir nuestra lengua, no se puede, porque a nadie le interesa entendernos”, explicó Don Melquiades, quien prefirió no revelar su nombre completo, por seguridad.

Uno de los casos de violencia más sonados fue el asesinato contra Álvaro Arvizu Aguiñiga, defensor del agua y la agroecología en México, atacado en las instalaciones del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (CENTLI), ubicado en Tlalmanalco, Estado de México.

Son hechos de verdad increíbles para quienes defendemos la tierra. Supimos lo que todos: que un grupo de individuos no identificados ingresaron al centro de investigación, con el objetivo de agredirlo por su defensa al agua

Zeferino Ladrillero, Integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

“Son hechos de verdad increíbles para quienes defendemos la tierra. Supimos lo que todos: que un grupo de individuos no identificados ingresaron al centro de investigación, con el objetivo de agredirlo por su defensa al agua.

“Creo que estos asesinatos nunca tendrán justicia, porque la justicia sería que se logre el objetivo que ellos tenían: resguardar y distribuir el vital líquido para todos y no sólo para las grandes empresas, pero los gobiernos pareciera que están coludidos en esta problemática”, dijo una integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quien pidió anonimato.

Almacenaje de embalses se mantiene en 50%

El almacenamiento de las 210 principales presas del país se mantuvo hasta esta semana en 50 por ciento de su capacidad total, a pesar de las lluvias que se registraron en días pasados, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En el reporte semanal de la dependencia, se explicó que dos embalses del Sistema Cutzamala (El Bosque y Villa Victoria), registraron una ligera recuperación en su nivel de llenado, derivado de las lluvias ocurridas en días recientes, de acuerdo con la directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Citlalli Elizabeth Peraza.

Específicamente, indicó que la presa El Bosque pasó de 58.7 de su nivel de llenado a 58.9 por ciento, y Villa Victoria subió de 30.2 reportado el martes anterior a 30.5 por ciento. Valle de Bravo está en 32 por ciento.

Precisó que el nivel de llenado conjunto de las presas El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria están a un 38.6 por ciento.

En cuanto a las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que del 20 de enero al 18 de febrero del 2024 a nivel nacional se registró 35.1 por ciento más lluvia que lo que ocurre habitualmente en este periodo, tomando como referencia los datos de 1991 a 2020.

Falta de agua ya afectan actividades en restaurantes,

panaderías…

La sequía y escasez de agua registradas durante las últimas semanas en la Ciudad de México empiezan a afectar la actividad económica del sector de servicios, alertó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

“Varios negocios, como restaurantes y panaderías, han tenido que detener sus actividades por varias horas ante la falta del líquido”, señaló José Domingo Figueroa, presidente nacional del IMEF.

Es probable, dijo, que estos paros se hagan más frecuentes conforme avance la temporada de sequía en el área metropolitana. Esta situación, añadió, puede afectar la dinámica de crecimiento de la economía local y de los precios, con un impacto a nivel nacional, pues la Zona Metropolitana del Valle de México (CDMX y Estado de México) representa 25 por ciento del PIB del país.

Federico Rubli, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, dijo que es un problema serio, “en el IMEF estamos preocupados”, porque al ser un tema transversal afectará a otros sectores, como la construcción, y generará presiones inflacionarias.

Figueroa añadió que, a causa de la severa sequía, se está privilegiando el uso del escaso líquido para consumo humano. Esto implica que la reducción de agua para riego de cosechas mermará aún más la producción de ciertos alimentos, como maíz y caña de azúcar. Al no producir las cantidades requeridas para solventar costos de producción y financiamiento, es muy probable que las carteras vencidas del campo crezcan aceleradamente, expuso.

“Se tendrán que reestructurar créditos al campo e instituciones gubernamentales que apoyan el financiamiento del sector. Seguramente se deberán crear programas de emergencia para financiar las siguientes cosechas”, señaló.

El presidente del IMEF destacó que también el tema del agua es importante para la relocalización de empresa, el llamado nearshoring. “Es una tarea para nuestro país, sobre todo energía limpia, infraestructura carretera y lo relacionado con seguridad y Estado de derecho. El agua, también debe ser contemplado para la relocalización de empresas”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó que la escasez de agua constituye uno de los retos más acuciantes. Actualmente, dos mil 400 millones de personas en el mundo, muchos agricultores, sufren el estrés hídrico.

En México, señala el Instituto Mexicano para la Competitividad, hay 14 millones. Li Lifeng, director de la División de Tierras y Aguas de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), expuso que la escasez supone menos insumo para la producción agrícola, lo cual, a su vez, implica menor disponibilidad de alimentos y pone en peligro la seguridad alimentaria y la nutrición.

“En vista de que la población mundial llegará a cerca de nueve mil millones en 2050, está claro que la escasez de agua supone una amenaza real para la seguridad alimentaria, pues habrá que cultivar más alimentos con recursos hídricos limitados”, comentó.

Día Cero sobre el agua “no existe”, dice Batres

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que el Día Cero sobre el agua “no existe” y que coincide con el Presidente López Obrador en la afirmación de que Santiago Taboada está tratando de hacer campaña con el asunto; “ellos traen una sequía de votos, les urge algún tema”, mencionó.

E insistió: “No hay Día Cero porque la Ciudad de México tiene una diversificación de fuentes, hay obras de saneamiento de la infraestructura, hay nuevos proyectos, el Día Cero es una falsedad, una fake news de la oposición conservadora”.

Tras realizar una visita a la Planta Solar Fotovoltaica de la Central de Abasto, el mandatario enfatizó: “No hay ninguna situación de emergencia; los que tienen una situación de emergencia son los de la oposición conservadora, ellos traen una emergencia porque va avanzando el tiempo, y no es que no les caiga agua, es que no les caen votos. Es un problema que traen, la oposición conservadora trae una fuerte sequía de votos, y por eso trae este discurso”.

Batres añadió: “Yo les diría que no sean farsantes, porque si estuvieran realmente preocupados por el tema del agua, no estarían autorizando pisos y pisos ilegales en las alcaldías que gobiernan, particularmente en Benito Juárez”.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Ciudad de México vaya a padecer una crisis por el tema del agua en los siguientes meses, y denunció al abanderado del bloque opositor en la capital, Santiago Taboada, de utilizar como bandera política este asunto.

“Están instalando el problema de la sequía en el imaginario colectivo, va a faltar el agua, qué barbaridad, nos vamos a quedar sin agua en la ciudad, eso lo tiene de bandera el candidato de aquí, del bloque conservador, falta de agua, pero son los votos”, advirtió.

En su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario dijo respecto a las alertas sobre la crisis del agua en varias regiones del país, pero sobre todo en la Ciudad de México, que “es pura politiquería, no es serio”.

Por otro lado, el ausentismo de Morena provocó que por cuarta vez consecutiva se quedaran sin discutir en el Congreso capitalino los puntos relacionados con la crisis hídrica, que en esta ocasión sumaron nueve, entre ellos uno promovido por el propio partido guinda.

La breve sesión de ayer concluyó antes de que se pusieran a discusión los asuntos relacionados con la crisis hídrica que estaban en el orden el día.

Entre los puntos congelados están una solicitud de declaratoria de emergencia, una petición para que comparezca el titular del Sacmex, Rafael Carmona, y varias propuestas para hacer frente a la crisis.