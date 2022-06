Truena AMLO contra representantes de la Iglesia que lo critican

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este jueves en contra de los sacerdotes de la Compañía de Jesús, que criticaron su estrategia de seguridad pública al señalar que “ya no les alcanzan los abrazos ante tantos balazos”.

El malestar presidencial se desató cuando lo cuestionaron sobre los presuntos cobros de piso a las iglesias, como denunció la Arquidiócesis de Guadalajara.

López Obrador acusó que José "N", alias “El Chueco”, financió campañas de “partidos conservadores”, en Chihuahua y por eso goza de impunidad.

“Por eso la campaña e inventan cosas y desde luego en asuntos muy sensibles como es el de la pérdida de vidas humanas, o el que extorsionan Iglesias, son asuntos muy delicados, pero todos o en la mayoría de los casos con el afán de perjudicarnos.

"El caso más claro es el de los jesuitas asesinados lamentablemente, que nos dolió mucho, luego, luego, la campaña contra nosotros, el único prudente porque es uno de los mejores papas de la historia de la iglesia católica fue el planteamiento de Francisco, del Papa Francisco, otros ahí en Chihuahua, que saben muy bien lo que sucedió, no fueron capaces de decir esto se originó porque las autoridades locales protegieron a esta persona y aunque había orden de aprehensión, actuaba con absoluta libertad y participaba en política, pero como apoyaba a los partidos conservadores, tenía protección o tolerancia, pero eso no son capaces de decirlo, los sacerdotes, y no generalizo”, dijo López Obrador.

Insistió en que los representantes de la Iglesia católica actúan en su contra, pero callaron cuando en otras administraciones se ordenaron masacres.

“Y esas expresiones que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes, que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra, ¿Por qué no actuaron cuando (Felipe) Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres? cuando se puso en práctica el mátalos en caliente, cuando se decía a los altos mandos del Ejército ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos, ¿por qué esa hipocresía?, eso no se le puede permitir a nadie y mucho menos a un religioso”, criticó el mandatario.

