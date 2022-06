Iglesia sube tono: México salpica sangre; AMLO rechaza cambiar estrategia

Al arreciar sus cuestionamientos, la Iglesia católica advirtió que la violencia y sus estructuras de muerte se han desbordado en el país, por lo que espera una actuación de las autoridades “a la altura de las circunstancias”, puesto que “la situación es ya insoportable”.

Pidió a los tres niveles de gobierno revisar las estrategias de seguridad, que “están fracasando” en el país, y convocar a un diálogo nacional para emprender acciones “inteligentes e integrales” para conseguir la paz.

“Los obispos, como pastores, queremos expresar de igual modo toda nuestra cercanía y el profundo dolor que cargamos en nuestro corazón; ahora como nunca, el dolor de la cruz se vuelve más intenso, por tanta sangre inocente derramada a lo largo y a lo ancho del país. Los índices de violencia y sus estructuras de muerte se han desbordado e instalado en nuestras comunidades, desfigurando a la persona humana y destruyendo la cultura de la paz”, dijo el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, a través de un videomensaje.

El religioso señaló que los obispos de México esperan una respuesta a la altura de las circunstancias, por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ya que es responsabilidad de quienes gobiernan procurar la justicia y favorecer la paz, la concordia y la realidad social.

Les conminamos a que dejen de matar a sus propios hermanos y de violentar la paz social. Les suplicamos, rogamos y exigimos en nombre de Dios: ¡basta de tanta maldad y odio! Porque todos queremos la paz

Ramón Castro Castro, Secretario general de la CEM

Castro Castro dijo que la realidad de violencia golpea a todos sus habitantes, pues el país se encuentra salpicado de sangre, de tantos muertos y desaparecidos.

“Esta realidad de violencia nos golpea; nuestro México está salpicando sangre de tantos muertos y desaparecidos, entre ellos 27 sacerdotes, incluidos los padres jesuitas que han sido asesinados por el crimen organizado, identificándose así con las miles de víctimas de nuestro pueblo que han tenido este fin, con las decenas de miles de desaparecidos a quienes sus familias siguen buscando”, agregó.

“Habríamos que sumar las muchas extorsiones y la total impunidad imperante en todo el país”, dijo.

El secretario general de la CEM dijo que la situación que ocurre en México es ya “insoportable” y reclama y exige a todos dar frutos de paz. Por ello, la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a quienes son causantes de todas las atrocidades a dejar de asesinar a sus propios hermanos y de violentar la paz, así como tener temor de Dios.

“Les conminamos a que dejen de matar a sus propios hermanos y de violentar la paz social, recuperen el temor de Dios y hagamos prevalecer su ley; en el nombre de Dios, sensibilícense, les suplicamos, rogamos y exigimos en nombre de Dios: ¡basta de tanta maldad y odio! Porque todos queremos la paz.

“¡Ya Basta! no podemos ser indiferentes y ajenos a lo que nos está afectando a todos”, agregó la nota, que alentó a toda la sociedad a participar en la construcción de paz.

Cuando el Estado no tiene control territorial y permite que grupos armados privados lo controlen, a eso le llamamos Estado fallido, y tiene muchos años que (pasa) en México Juan Hernández, Rector de la UIA-Torreón

“Creemos que no es útil negar la realidad y tampoco culpar a tiempos pasados de lo que nos toca resolver ahora... Escucharnos no hace débil a nadie, al contrario, nos fortalece como nación”, enfatizó.

El reciente asesinato de un civil y de dos sacerdotes jesuitas dentro del templo católico de Cerocahui, en la región de la Tarahumara en Chihuahua, no es más que una muestra más de la falta de valores y sensibilidad a la que se ha llegado, perdiendo todo respeto a la dignidad humana, dijo posteriormente la CEM en un posicionamiento público.

Además, señaló que, de acuerdo con datos oficiales, se habla de casi 122 mil asesinatos a manos de los criminales durante los tres años y medio de la actual gestión. “¡Cuántos asesinatos en México! ha expresado con dolor el Papa Francisco en la Audiencia General del 22 de junio de este año. ¡Cuánta maldad y desorden social!, expresamos nosotros, como obispos mexicanos”, manifestó.

La CEM exigió se investigue el caso de manera puntual y se castigue a los responsables conforme a derecho, además de revisar las estrategias de seguridad “que están fracasando”.

Rectores jesuitas ven un Estado fallido en México

Rectores y directores del Sistema Universitario Jesuita manifestaron que el país es un Estado fallido, esto, luego de que fueron ultimados en Chihuahua, los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, y el guía turístico Pedro Palma.

“Cuando el Estado no tiene control territorial y permite que grupos armados privados lo controlen, a eso le llamamos Estado fallido, y tiene muchos años que, desgraciadamente en México el territorio, los barrios, las colonias, los pueblos, están siendo controlados por algún cártel, grande o pequeño, y el Estado está ausente.

“La población en México estamos solos, abandonados a nuestra suerte, sometidos a la ley del más fuerte, sometidos a la ley de la selva. Estamos sometidos a la ley del secuestro, de la extorsión, del asesinato”, dijo Juan Luis Hernández, rector de la Universidad Iberoamericana (UIA) Torreón.

Lo sucedido en Cerocahui refleja la violencia instalada en México, la fractura del tejido social y la desdicha de quienes, haciendo el bien, son víctimas de la delincuencia Lorena Giacoman, Asistente de Educación de la CDJ

En el marco de la Reunión Anual del Sistema Universitario Jesuita, el rector de UIA Puebla, Mario Patrón, se sumó a la exigencia de verdad, justicia y reparación, y animó a que, como sociedad, no normalicemos la violencia.

Lorena Giacoman, asistente de Educación de la Compañía de Jesús, se refirió a los sacerdotes asesinados como dos personas que supieron hacer el bien: “lo sucedido en Cerocahui refleja la violencia instalada en México, la fractura del tejido social y la desdicha de quienes, haciendo el bien, son víctimas de la delincuencia organizada”.

Luis Alfonso González Valencia, rector de la UIA León, comentó que los hechos de violencia no pueden concluir con el amor grande y fuerte de Dios: “ni las tribulaciones, ni la violencia, ni los asesinatos, ni la descomposición del tejido nos pueden apartar de ese gran amor de Dios, que ha hecho que estos dos hombres dedicaron su vida a los más desprotegidos en la Sierra Tarahumara”.

El rector de la UIA Ciudad de México, Luis Arriaga Valenzuela, señaló que es difícil ser optimistas en tiempos de desesperanza.

Ante críticas, defiende AMLO plan anticrimen

A pesar de los altos índices de delincuencia, de los recientes homicidios, balaceras y de los reclamos de algunos sectores, no habrá modificación en la estrategia de seguridad del Gobierno, aunque se enojen los conservadores, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No, al contrario, este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad, que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón”, señaló.

—Presidente, pero hay más asesinatos— se le preguntó.

—Sí porque no se puede arrancar de raíz, de la noche a la mañana, de un día para otro, un problema que lleva años y que además se propició, se alentó—expuso el mandatario.

El mandatario añadió que sus detractores intentan comparar su gestión con el gobierno de Felipe Calderón, pero son circunstancias diferentes.

“Hemos hablado que los errores en política son como crímenes. Dicen: ‘Es que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón’. Sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, y Calderón no recibió así el país, él lo llevó arriba, y todavía en el gobierno pasado le subieron más”, abundó.

Recordó que durante esa época se “maquillaron” cifras sobre la delincuencia para aparentar que las cosas iban bien.

“Estamos muy pendientes de todos los casos y, por convicción, por principios, por honestidad que, repito, consideramos lo más importante, no maquillamos cifras”, enfatizó.

El Presidente descartó que los comentarios de Calderón en redes sociales le causen malestar: “no hacen mella porque es muy irracional lo que plantean; además, están defendiendo una estrategia fracasada. ¿Qué es lo que quieren? Que usemos toda la fuerza del Estado, que no nos tiemble la mano y que se aplique la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente. Eso es la esencia del pensamiento conservador en esta materia, eso es lo que llevó a Calderón a declarar la guerra a lo que aquí hemos visto”.

Y reviró que el homicidio no es un asunto que se investigue desde el ámbito federal: “estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a ver hacia nosotros y hacia mí, y si actuamos en estricto apego a la ley y de acuerdo con nuestras responsabilidades. ¿Qué esto no es un asunto del fuero común? ¿Qué no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local? Y no mencionan eso”.

Sobre la consternación que expresó el Papa Francisco sobre la inseguridad en México, AMLO refirió que el pontífice coincide con él en que la violencia no es la solución para los problemas.

“Reiterar nuestro pésame a los jesuitas y dar respuesta al mensaje del Papa Francisco, que aun en situación muy difícil, dolorosa, él escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando de que no es la violencia el camino para conseguir la paz, que la violencia genera más violencia”, subrayó el mandatario.

Aclaró que aún cuando ya fueron recuperados los cuerpos de los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas, no significa el fin de la investigación, porque falta establecer cómo es que pudo tener el control de la región el presunto homicida.

Estados deben aportar a la seguridad, dice Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió la estrategia de “abrazos no balazos” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues señaló que la responsabilidad no cae sólo en el Gobierno federal, sino en las administraciones estatales, sobre todo en las que concentran mayor número de homicidios.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que el Presidente López Obrador tiene muy claro cuál es la estrategia de seguridad, y preguntó: “¿por qué toda la crítica de los comentócratas —que ya conocemos— se va al Gobierno de México y no se pregunta nada sobre lo que están haciendo los gobiernos de cada una de las entidades en donde se concentran los homicidios?”.

Apuntó que es primordial atacar las causas y crear oportunidades, así como garantizar los derechos a los jóvenes, como lo ha hecho su administración “para poder desarrollar una vida libre de violencia y sin discriminación”.

Sheinbaum Pardo mencionó que los gobiernos de las entidades juegan un papel fundamental en la creación de una política de seguridad, y destacó que en la capital del país se ha logrado reducir la incidencia delictiva porque se trabaja de forma coordinada con el gobierno federal, a través de una coordinació de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

“En la Ciudad no hubiéramos podido alcanzar la disminución en distintos delitos que hemos alcanzado, si nos hubiéramos quedado sentados y hubiéramos dicho: pues este es un asunto del Gobierno Federal y no le corresponde al gobierno de las entidades”, aseveró Sheinbaum.

“Aquí asumimos la responsabilidad de la seguridad en la ciudad, se hace una crítica al Gobierno de México, pero se olvida que muchos de los delitos tienen que ver con delitos del fuero común y que los gobiernos estatales, los gobiernos locales de las entidades, tenemos mucho que aportar para la seguridad de nuestras entidades”, aseveró.

Con información de Daniela Wachauf, Daniela Gómez y Jorge Chaparro