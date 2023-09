Ulises Ruiz formaliza intención de buscar candidatura independiente a la Presidencia

El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, formalizó su intención de contender como candidato independiente a la Presidencia de la República, y aseveró que los ciudadanos ya están hartos de los partidos políticos.

El exmandatario acudió a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar su solicitud de registro para participar en los próximos comicios.

“No puede seguir el país como está, el país está ensangrentado, el país está violento, la gente tiene miedo, los mexicanos están hartos de los partidos políticos, hay que echarlos a la basura, no son la solución, ya tuvo su oportunidad el PRI, el PAN, Morena y me parece que ahora es el tiempo de los ciudadanos, es el tiempo de los mexicanos sin partido y vamos hacer una campaña austera, no vamos a comprar votos como lo hace López Obrador y Morena”.

Ulises Ruiz afirmó que cumplirá con lo establecido en la legión presidencial, sin caer en infracciones como, dijo, sí lo han hecho en Morena y el Frente Amplio por México.

“Hemos cumplido con los tiempos legales, nosotros no vamos a violar la Constitución, las leyes electorales como lo están haciendo las corcholatas, junto con el presidente de la República, ni vamos a violar la ley como lo hizo el Frente Amplio, nosotros vamos a cumplir estrictamente con lo que marca la legislación electoral, vamos a iniciar en cuanto el INE nos autorice el recorrido por el país, vamos a recopilar el medio millón de firmas que nos exigen para poder autorizarnos el registro final y contender por la Presidencia de la República”, expuso.

“Hoy convoco a quienes razonan y piensan su voto, a los ciudadanos sin partido e incluso a los ciudadanos con militancia de algunos partidos, a construir un país mejor, boyante, pero sobre todo en paz y seguro. México es más grande que cualquier partido político, coalición o grupo de interés.

“Por eso y porque México es mi pasión, les pido me apoyen con su firma para competir y ganar en el 2024 la presidencia de México. Quienes me conocen saben que cumplo mis compromisos”, dijo.