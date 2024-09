¿La última de Marx?

Y el que no se quería ir sin dejar sembrada su última polémica es el director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga. Y es que resulta que el funcionario, artífice de los polémicos libros de texto, llamó a los maestros a no someterse a la evaluación diagnóstica que realiza la Comisión Nacional para la Mejora Continua conocida como Mejoredu. “¡Magisterio, resistan! En todo el país, en contra de la Nueva Escuela Mexicana, se obliga a los docentes al desarrollo de la Evaluación Diagnóstica de Mejoredu. ¡Resistan! No permitan que la NEM se convierta en un producto. Recuerden, ese ejercicio neoliberal de Mejoredu es ¡voluntario!”, fue el mensaje que publicó en las benditas redes el lunes pasado. Y ayer agregó otro, luego de que se le vinieran encima cuestionamientos por frenar una prueba con la que la propia SEP se ayuda a mejorar. “Algún incauto creería que Mejoredu las diseñó para ayudar al SEN. Convencernos de que no es ‘capital Humano’ sino que formamos ‘talento Humano’”, sostuvo. ¿Será que Marx así se despide o anda buscando continuar? Pendientes.