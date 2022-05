UNOPS otra vez se queda corta en compra de medicinas.

Aunque la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) logró adjudicar 576 claves de medicamentos e insumos para el segundo semestre de 2022, nuevamente no cumplió el 100 por ciento requerido; además, el organismo reveló que falta por cerrar 30 por ciento de los contratos.

En la presentación de resultados de la Licitación Pública Internacional para la compra de medicamentos y dispositivos médicos se detalló que de 634 claves solicitadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la UNOPS consolidó 90.8 por ciento, quedando pendientes 58 claves.

De las 634 claves solicitadas, la UNOPS detalló que se solicitaron 360 para medicamentos y 274 para insumos y dispositivos, pero sólo se pudo adjudicar 576, 320 para medicamentos y 256 para insumos y dispositivos médicos provenientes de 128 proveedores en siete países.

Gráfico

Las 634 claves solicitadas para el segundo semestre del año, representa menos de una tercera parte de las dos mil 46 que se le requirió en 2021 y, de las cuales, la UNOPS sólo cumplió en aquella ocasión con la mitad, mil 50 —mencionadas ayer mismo propio titular del Insabi, Juan Ferrer, durante la presentación—. Además, cabe destacar que en esta ocasión la compra se dividió de diferente manera, mientras el año anterior la UNOPS compró de junio de 2021 a junio de 2022, en esta ocasión va de junio a diciembre de 2022.

Juan Ferrer descartó que vaya a haber un desabasto, sin embargo, reiteró que sin ninguna excusa, México debe tener el 100 por ciento de medicamentos y material de curación que la población necesita.

“No hay desabasto... la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos ha cumplido, las claves oncológicas han sido entregadas… No debe haber ninguna excusa para que México tenga el 100 por ciento de las claves de medicamentos y material de curación que requiere la población mexicana, tanto para derechohabientes como para personas sin seguridad social. A eso nos hemos dedicado durante dos años con la UNOPS”, expresó el funcionario durante el marco de los resultados de la licitación pública internacional.

Ferrer añadió que se logrará el abasto continuo y que hasta este jueves se han entregado 530 millones de piezas de 21 grupos terapéuticos. Indicó que en el caso de los medicamentos oncológicos se llegó a una cobertura de cien por ciento en su entrega y cubrieron mil 41 claves entregadas.

Explicó que las licitaciones realizadas para la compra consolidada Insabi -UNOPS es buscar aumentar la diversidad de los proveedores con la participación de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como a las empresas locales y lideradas por mujeres y jóvene, y detalló que en julio y agosto de este año inicia el abasto para el segundo semestre 2022 y empiezan los trabajos para la compra consolidada 2023 y 2024.

La efectividad de la UNOPS en la firma de los contratos también tiene un déficit, pues no están al cien por ciento cubiertos.

Durante el encuentro, Giuseppe Mancinelli, director Regional Adjunto y representante de UNOPS en México, señaló que ya se están cargando paulatinamente del tema en la página del proyecto: www.proyectosaludmexico.org

“En la medida que los contratos se vayan firmando, ya podemos subir la información a la página y entonces las personas interesadas pueden tener acceso. No está completa porque, como recordaba, falta firmar casi 30 por ciento de los contratos, pero en la medida que los contratos estén firmados, vamos subiendo la información, así que ya está un parte”, indicó.

Farmacéuticas ven deficiencias todavía

Las autoridades tienen que decir cuál es el total de compras por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) por el Insabi, cuánto es compra directa, licitación y dar un sustento, consideró Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).

Esto luego que el Insabi y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), informaron que de las 634 claves licitadas de medicamentos e insumos solamente se abastecieron 576 que representa 91 por ciento.

El titular de Amelaf dijo a La Razón que presumen que se entrega un millón de piezas diarias, pero es muy poco porque la demanda de piezas para cubrir el abasto es de 150 millones de piezas al día.

“Hablan de ahorros, no vemos done están esos horros para verlo tendríamos que tener el precio entregado y no cuando se compra el medicamento, por otro lado, están pagando la distribución y también tenemos que saber cuánto fue y si dicen que lo hizo el Ejército (la distribución del medicamento) se está pagando el sueldo del soldado

“Cofepris establece reglas muy fuertes para la distribución, tienen que estar certificados, ¿esa distribución cumple con la norma? Sentí que estaban festejando, pero la verdad los números no suenan muy lógicos, han mejorado el tema de pago, pero con eso no cubren el abasto de los medicamentos del país”, dijo.

Abundó que, si quieren ser tan transparentes, esos números expliquen con qué metodología lo hicieron.

Enrique Martínez Moreno, director del Instituto Farmacéutico México (Inefam) recordó que los primeros meses de 2021 grupos terapéuticos sufrieron un fuerte rezago por esperar las adjudicaciones y llevó a compras emergentes.

“Muchas instituciones se tuvieron que esperar los primeros meses sin hacer mayores compras con la esperanza de tenerlas a través de este mecanismo Unops-Insabi que generó un problema de desabasto muy marcado”, aseveró.