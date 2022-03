Urge mayor estrategia de seguridad, más allá de nuevos conceptos: ONC

Expertos en seguridad afirmaron que más allá de incorporar nuevos conceptos a la estrategia anticrimen del gobierno federal, se debe construir una que realmente combata a la delincuencia organizada, ya que es indudable que los grupos criminales generan terror.

En entrevista con La Razón, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano detalló que se debe conocer si al poner nuevos conceptos como la palabra “terror” tendrá algún cambio significativo en el combate a la delincuencia o seguirá todo de la misma manera, porque en caso de que sea así, no tiene ninguna relevancia.

Más allá de la palabra es entender lo que percibe, porque no hay razón para que se modifique si no hay una real estrategia de seguridad en el país. Indudablemente los delincuentes generan terror en sus acciones, pero de eso a que lo pongan qué cambio tiene. Hay que conocer si hay cambios en la estrategia con este concepto o sigue igual todo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano

El experto mencionó que hasta el momento las autoridades federales no tienen una estrategia real de seguridad, no hay indicadores de medición, elementos de evaluación, hay un problema severo de planes estratégicos, no hay recursos para fortalecer a los policías locales entre muchos más.

Lo que no queda claro es que por un lado el gobierno federal reafirma la política de abrazos y no balazos, pero por otra parte quieren ingresar conceptos como terror cuando en realidad se deja a la delincuencia”, indicó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano

Además agregó: “No hay que fortalecer la estrategia con una palabra, hay que construir una, poner los recursos, sacar a la politiquería de ahí y poner a gente eficiente, y no maquillar los datos delictivos”, aseveró.

La Razón publicó en su edición de este jueves que ante la violencia generada por grupos delictivos, el Senado busca determinar, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, la redefinición de la estrategia y el cambio de criterios legales para frenar la inseguridad en el país, que incluyen incorporar el concepto “terror” en la legislación.

Cambio de lenguaje, un tema político: Julián LeBarón

Por su parte, el activista Julián LeBarón dijo a este diario que cambiar el lenguaje en la estrategia de seguridad solo es un tema político, ya que en los hechos se debe combatir “con todo” a los grupos delincuenciales que generan terror en las comunidades, en los que ni siquiera hay policías.

Es ese es el jale de los políticos, volver a escribir el diccionario con conceptos. Una madre de 13 hijos, una madre de siete hijos y una madre de seis hijos fueron asesinados por más de 3 mil 500 disparos, por más de cien personas y al perecer a eso no le quieren llamar terrorismo. Yo pienso que más allá de nuevos conceptos se debe combatir a la delincuencia con todo Julián LeBarón, activista

El activista mencionó que de fondo la estrategia está mal, ya que las autoridades no defienden a la población y en algunos municipios ni policías hay, por ello más que palabras rimbombantes, se debe atacar a los criminales de manera directa.

