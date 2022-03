Monreal denuncia estrategia de violencia y difusión de videos para generar terror

El coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseveró que los hechos de violencia registrados en diferentes estados representan una provocación para el Gobierno federal y son “una estrategia muy bien diseñada”.

Luego de que se difundió un video en redes sociales en el que se observa el fusilamiento de 17 personas que asistieron a un velorio en la comunidad de José de Gracia, en Michoacán, Monreal Ávila mencionó que, después de existieron muchos años de “relajamiento” y hasta de “negociación” en la seguridad pública, hay un desencuentro con la delincuencia organizada.

Es una provocación al Gobierno federal y no sólo es aislado. Yo veo que es una estrategia muy bien diseñada. Vi en las últimas dos semanas acontecimientos lamentables cuando menos en ocho estados; entre ellos Tamaulipas, Sonora, Colima, Michoacán, y Zacatecas no es la excepción. Es decir, no es un hecho aislado, véanlo desde ese punto de vista