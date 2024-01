“Urge recuperar el valor de la vida en el país”: Xóchitl Gálvez

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, afirmó que durante sus recorridos por el país, que hace desde el año pasado, se ha encontrado con un México donde, por la pandemia y la inseguridad, se ha perdido el valor de la vida.

Ante cientos de militantes de Hopelchén, Campeche, la aspirante de “Fuerza y Corazón Por México” expresó que por eso se requiere una Presidenta que recupere el valor de la vida, aplique la ley y de verdad enfrente a los delincuentes.

Me encuentro en un México donde se ha perdido el valor de la vida, un México donde murieron 800 mil personas por Covid, 800 mil. Se la pasaron diciendo que eran 350 mil, se la pasaron ocultando los datos para que la gente no se alarmara, pero seguramente muchos de ustedes perdieron familia por Covid, porque no hubo camas, porque no hubo respiradores, porque no hubo una orientación adecuada