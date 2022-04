Alertan que se hipoteca futuro por inacción contra rezago educativo por pandemia

No actuar con inmediatez para resarcir el rezago en educación básica generado por las clases a distancia, a causa de la pandemia por Covid-19, no sólo generará estragos a corto plazo para los alumnos afectados, sino para la actual y siguientes generaciones, cuyo futuro se estaría “hipotecando”.

Así lo advirtió Felipe J. Hevia, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Golfo, quien en entrevista con La Razón señaló que las consecuencias de no intervenir y aplicar estrategias educativas realmente efectivas, que logren revertir los conocimientos perdidos, generarán estragos en el desarrollo de la sociedad.

Ayer, este rotativo publicó que según el artículo “Los posibles efectos de la pandemia de Covid-19 en los aprendizajes”, los investigadores Luis Monroy Gómez, Roberto Vélez Grajales y Luis López Calva señalan que el costo a largo plazo del aprendizaje perdido entre los alumnos del país, se encuentra entre una brecha de 1.2 y 2.1 años escolares.

Explicó que los primeros dos años de la educación básica son vitales para que niñas y niños aprendan a realizar operaciones básicas y adquieran diversos conocimientos que permitirán su desarrollo académico posterior.

“Si no se aseguran los aprendizajes fundamentales en los años en los que tienen que asegurarse -que son los primeros dos años de la primaria-, si los niños no saben leer bien, no pueden hacer las operaciones matemáticas, esos niños tienen peores resultados en la escuela, por lo que tendrán menor probabilidad de ingresar a la preparatoria y, quienes no tienen esta posibilidad, lo sabemos, se enfrentarán a un mercado laboral más complejo”, advirtió el académico.

También estimó que, en cinco años, aproximadamente, veremos tasas de deserción en secundaria nunca antes observadas, debido a que los estudiantes no contarán con los conocimientos para desenvolverse en tal nivel escolar.

“Tiene costos presentes y futuros no hacer algo. Hay que recordar que la situación internacional en la que se encuentra México, en esta era de la información y comunicación, requiere invertir muchísimo en la calidad educativa. Como dijo Bill Gates, el futuro de México se juega, el futuro de la humanidad se juega en poder generar y administrar el conocimiento”, comentó.

Como respuesta a esta emergencia, Hevia, junto a un grupo de investigadores, desarrolló el proyecto “Campamentos de aprendizaje MIA”, bajo el principio pedagógico de enseñar en el nivel adecuado, con el que se identifica el nivel real y no el esperado de aprendizaje, por medio de una prueba diagnóstica a los niños.

Explicó que, una vez obtenidos los resultados, se identifica el nivel en el que se encuentra y, con base en ello, se trabaja durante 20 sesiones que se enfocan en atender las habilidades de lectura y matemáticas.

Señaló que los resultados obtenidos de esta estrategia han llevado a que se establezca una conversación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para llevar este programa a cada escuela de México.

A la fecha han logrado establecer acuerdos con las autoridades educativas de Guanajuato, Tabasco, Nuevo León, Guerrero y Chiapas, en los que se ha logrado observar un avance entre alumnos afectados por las clases en línea.

Respecto a los últimos dos estados, señaló que la estrategia se ha realizado desde septiembre del 2021 en asociación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), organismo que, desde entonces, ha impulsado el proyecto.

La Razón solicitó a la SEP información para saber si tiene planes de respuesta al rezago educativo provocado por la pandemia y, si es así, en qué consisten, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.