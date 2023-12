Urgen a adquirir dosis anti Covid actualizada

En razón del interés y la demanda que ha generado entre la ciudadanía el hecho de poderse inmunizar con vacunas más actualizadas de Covid-19, virólogos y epidemiólogos del país urgieron a las autoridades federales a comprar y aplicar este tipo de biológicos, para que la inmunidad sea general y no sólo de un grupo, porque esto puede dar lugar, a su vez, a la formación de nuevas variantes del virus.

En entrevista con La Razón, Alejandro Sánchez Flores, virólogo del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, explicó que la nueva dosis contiene información acerca de la variante XBB.5 de Ómicron y con su aplicación se pueden crear anticuerpos, pero aclaró que al menos se debe vacunar al 60 por ciento de la población para que haya una inmunidad general, pues de lo contrario pueden ser esfuerzos aislados.

Subrayó que la demanda ha sido muy amplia, ya que, sostuvo, en menos de una hora se acabaron las que habían llegado a las farmacias del país, lo que demuestra que existe un gran interés de la gente por protegerse ante las nuevas variantes.

“Hay un límite en el abasto y en el poder adquisitivo, por ello va a ser reducida la población que logre tener acceso a esa vacuna y que se la pueda aplicar, aunque no contribuye realmente a que se permita aprovechar las bondades de la dosis, que es crear la inmunidad grupal”, explicó.

El experto señaló que, de no hacerlo, habrá gente que estará protegida contra las variantes presentes y las que surjan, pero la mayoría se seguirá infectando y el proceso de mutación del virus continuará hasta formar una nueva variante.

“De nada va servir en seis meses, por ello se hace una vacunación masiva y sincrónica. No va a ayudar mucho a cortar la transmisión del virus y, por ello, el Gobierno debe reflexionar y planear la siguiente campaña de vacunación con estas dosis, para la ola que llegará en mayo”, apuntó.

Sánchez Flores dijo “que, en pocas palabras”, las autoridades deben comprar “sólo” esta nueva vacuna, ya que las demás no tienen la información actualizada y no podrán abonar a la erradicación del virus, ya que tienen información del virus original de Wuhan del 2020, cuando las variantes ya avanzaron.

Al respecto, el epidemiólogo del sector salud Óscar Sosa coincidió en que es una buena opción para la gente la nueva dosis actualizada, pero resaltó que aún es muy cara, por lo que las autoridades deberían ser las encargadas de dar las opciones y no las farmacias privadas, con costos que muchas personas no pueden pagar.

Sostuvo que toda la población debería tener acceso a la vacuna, pero “desafortunadamente” tiene un costo al que muchos no tienen acceso, por lo que también urgió a las autoridades a adquirir estas dosis y comenzar una amplia campaña para avanzar en la erradicación del virus.

“El Gobierno debería comprar estas vacunas, esquemas actualizados de aplicación y no apostar por dosis que no sirven de nada, como Abdala, que no es opción para la gente en México. La Secretaría de Salud debería hacer más por nuestra salud”, subrayó al tiempo de puntualizar que el mensaje que la gente está dando es que tiene una necesidad de tener vacunas, pues se teme aún por los efectos del virus.