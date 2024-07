Urgen a EU a detallar dónde y cómo fue detención de El Mayo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al gobierno de Estados Unidos a entregar mayor información a México sobre el lugar donde fueron detenidos Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, El Güero Moreno, para evitar conjeturas o especulaciones.

Durante la conferencia de prensa mañanera, cuestionó que, si el acuerdo era con el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, por qué fue que llegó también Zambada García en el avión que aterrizó en Nuevo México, EU, la semana pasada.

“Que se sepa a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, cómo fue que llegaron estos dos personajes a El Paso. Ya nos informaron que tenían pláticas con el gobierno de Estados Unidos, Guzmán López, que quería entregarse; eso es lo que el gobierno de Estado Unidos está sosteniendo y que no sabía que se iba a entregar o que iba en el avión el señor Zambada”, expuso.

El jefe del Ejecutivo federal manifestó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Cancillería trabajan para conocer más sobre este caso, “en dónde fue que abordaron el avión y qué tipo era, y por qué si el acuerdo era con uno, llegan dos. El abogado del señor Zambada dice que lo sometieron; ¿en dónde?, ¿quiénes? Se necesita conocer todo esto”.

Además, dijo que se requiere saber si participaron en territorio mexicano los agentes del gobierno estadounidense.

Por su parte, la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, coincidió en la demanda de información del mandatario federal a Estados Unidos sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada y el hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, porque hasta ahora, abundó, es insuficiente.

“Tiene que haber información. Ayer escuché el informe que dio la Secretaría de Seguridad de la carta que envió Estados Unidos, que hasta ahora, digamos, lo que conocemos es escueto, pero ahí dice que no conocían de la entrega hasta el jueves en la mañana”, declaró.

También defendió al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de las críticas sobre la no intervención de las autoridades mexicanas en la captura de ambos líderes del Cártel de Sinaloa.

“Esta crítica que hay de que México no intervino, hay que decir la verdad siempre, México ha detenido a distintos personajes de la delincuencia organizada. Ahora, con el Gobierno del Presidente López Obrador y el actual fiscal, los ha extraditado, no es que no se haya hecho nada”, comentó.

El mandatario federal señaló, además, que no hay indicios de enfrentamientos en Sinaloa o Durango, luego de la captura de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, y recordó que sólo se presentó el caso de la profanación en Culiacán de las tumbas de los familiares de Dámaso López, El Licenciado, compadre de El Chapo Guzmán, con quien ahora está enfrentado.

Aseguró que se avisará a la población en caso de que puedan desatarse algunos enfrentamientos entre los liderazgos del Cártel de Sinaloa, en su disputa por el poder de la organización.

“Ya se está enviando a más elementos a esa región del país; sin embargo, no hay hasta ahora —y deseo que eso no suceda—, no hay ningún indicio de enfrentamientos, nada; esto, para tranquilidad de Sinaloa, Durango, de toda esa región”, subrayó el Presidente.

Agregó que “no tenemos registro sobre eso, para que no haya inquietud. Si vemos nosotros que pueda haber estos enfrentamientos, vamos a informar a la gente, no creo que pase, no lo deseo”.

Sobre la profanación de las tumbas del padre y hermano de El Licenciado en el panteón de El Dorado, Sinaloa, el jefe del Ejecutivo federal resaltó que es el único caso presentado hasta ahora, el cual ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la República.

Durazo niega que avión saliera de Hermosillo

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que el avión que trasladó a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López hacia Estados Unidos no salió desde el municipio de Hermosillo, como se ha mencionado.

“Partiendo precisamente de la información que han dado las autoridades americanas, se puede concluir que la aeronave no despegó de Hermosillo. De aquí despegó una aeronave y las características de la aeronave que, informan las autoridades americanas, llevaban a los dos personajes que ya han mencionado de manera reiterada los medios, simple y sencillamente son distintas las características técnicas”, sostuvo en entrevista con medios del estado.

El mandatario estatal precisó que la aeronave que salió del municipio de Hermosillo es un monomotor, mientras que la que llegó al vecino del norte es una aeronave bimotor, por lo que indicó que es necesario esperar a que la propia autoridad federal comparta información concluyente.

“La propia autoridad federal ha abierto una carpeta de investigación; se requiere información fidedigna, más allá de la información de las hipótesis iniciales que involucraban a Hermosillo”, expuso.

Señaló que se encuentran en contacto con las autoridades federales, ya que todos se encuentran colaborando, “en la medida de lo posible”, para consolidar todos los datos que ayudarán a esclarecer la información.

Hasta el momento, el traslado y captura de los líderes del Cártel de Sinaloa es un tema que no ha sido clarificado por el gobierno de Estados Unidos, pues a pesar de que las autoridades mexicanas han pedido informes acerca de la detención, no han sido claras las condiciones en que se realizó.

El defensor de Zambada García aseguró el fin de semana que su cliente fue sometido y secuestrado, además de ser llevado con engaños con las autoridades de Estados Unidos para que lograran su captura.

Guzmán López se declara inocente en primera audiencia

Joaquín Guzmán López, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró no culpable en la corte federal de Chicago.

Así lo dieron a conocer diversos medios de comunicación y periodistas de EU, como Jason Meisner, de Chicago Tribune.

“No se mencionó en la corte al jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García, quien se alega que Guzmán López lo entregó por la fuerza a Estados Unidos”, resaltaron.

A cinco días de su llegada a EU finalmente se enfrentó por primera vez a la justicia estadounidense.

Guzmán López, de 38 años, apareció en el tribunal con el típico overol naranja del sistema de prisiones, se le pudo ver con las manos y pies encadenados, posterior a ello escuchó los cinco cargos que se detallan en la acusación formulada por los fiscales de Illinois en abril de 2023.

La causa, compuesta por delitos cometidos entre 2008 y 2023, no sólo lo incluye a él, sino al resto de sus hermanos, quienes componen la facción del cártel de

Los chapitos.

Este 30 de julio, El Güero Moreno llegó a la sala 1719 para comparecer ante la jueza Sharon Johnson Coleman, quien hace unos meses también llevaba el caso de su hermano menor, Ovidio Guzmán López.

Acompañado de su abogado, Jeffrey Lichtman, Guzmán López escuchó cada uno de los cargos que el gobierno de EU sostiene en su contra. Acto seguido, el joven narcotraficante se declaró inocente.

El abogado de Guzmán López se negó a comentar la acusación de secuestro más allá de decir que “el señor Zambada es libre de emplear cualquier defensa que quiera contra los cargos que enfrenta”.

Las autoridades estadounidenses han afirmado que los cuatro Chapitos revivieron el imperio de la droga de su padre tras su detención al adoptar el fentanilo, un opioide sintético que aceleró una epidemia de adicción al norte de la frontera.

El Chapito puede ser sentenciado a la pena de muerte, de acuerdo a su abogado, Jeffrey Lichtman.