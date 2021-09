Urgen expertos a vacunar a las personas en éxodo

La conformación de caravanas, creación de campamentos humanitarios y falta de vacunación a migrantes, ponen en riesgo a las poblaciones en el sur del país, porque personas en éxodo trasladan el virus de una localidad a otra, además, los menores son altamente vulnerables a las variantes de Covid-19, alertaron virólogos consultados por La Razón.

Irasema Rodríguez, neumóloga del Sector Salud, explicó que la creación de un campamento en Chiapas para haitianos es un riesgo de contagio, pues hay experiencias, como el campamento El Chaparral, en Tijuana, que hacinó personas que desembocó en dispersión del virus.

“Cualquier lugar donde haya gente hacinada sin las medidas de cuidado, como ventilación, sana distancia o lavado de manos, sí representa un riesgo, ya que no es lo mismo tener en un espacio cerrado a 10 personas que a 100. Aunque haya esfuerzos de las autoridades, deben acompañarse de normas sanitarias, como la aplicación de vacunas contra Covid-19, puesson población de riesgo que no es atendida”, dijo.

Alejandro Sánchez Flores, integrante del Consorcio Mexicano para Vigilancia Genómica, explicó que los migrantes deben ser vacunados porque pueden diseminar la infección si no hay prevención.

Añadió que niños, niñas y adolescentes están en mayor riesgo por las variantes, como la Delta, que es más contagiosa: “los migrantes no cuentan con la cultura para seguir las recomendaciones sanitarias, y por ello son un peligro para las poblaciones en dónde se encuentren”.

Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, aseguró que es una medida humanitaria inmunizar a los migrantes si se quiere poner un campamento, además de que es necesario proporcionarles cubrebocas y generar una educación sobre la limpieza que deben seguir por la emergencia sanitaria que persiste en el país.

“Deben vacunarlos estén o no regularizados como una medida humanitaria, no sé si haya leyes al respecto, pero me parece una medida mínima para ellos, ya que se ponen en riesgo si están muchos juntos. Hay que ver si el campamento va a tener las medidas de higiene necesarias ya que deben contar con un espacio muy ventilado”, destacó.