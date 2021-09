Buscan migrantes amparos para salir en caravana desde Chiapas

La organización Pueblo sin Fronteras interpondrá una serie de amparos para realizar su caravana-viacrucis hacia la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre, y evitar que sean detenidos y agredidos por elementos de Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional en su recorrido desde Chiapas.

En entrevista con La Razón, el director del organismo, Irineo Mujica, dijo que el documento legal es para proteger a los migrantes que buscan salir de la frontera sur en busca de una solución, en la Ciudad de México, ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar); además, aseguró que analizan con abogados cuál es la mejor manera de interponerlos, si de forma individual o colectiva.

“Necesitamos un amparo para evitar la detención y en otros casos, para saber dónde quedan las personas cuando son capturadas, pero con ese documento legal no nos pueden detener. Vamos a recurrir a todas las acciones legales para proteger a los migrantes y que no los sigan golpeando; además, estamos tratando de pedir la carpeta de todos los agentes que participaron en la violencia y agresiones de semanas pasadas para pedir una sanción”, explicó.

El activista añadió que el próximo lunes realizarán una huelga de hambre, previo a su caravana frente a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, así como en las instalaciones de Comar.

“Las acciones comienzan el próximo lunes con la huelga de hambre, queremos que visibilicen nuestra lucha. Los abogados están preparando los amparos desde este momento y deben estar listos antes del 15 de septiembre, pero vamos a ver cómo le hacemos, porque la gente en Chiapas está muy desorganizada”, dijo.

De llevarse a cabo, será la quinta caravana que intenta salir de Chiapas en las últimas dos semanas, mismas que han sido detenidas por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) al considerar que son flujos irregulares.

Por la mañana, Irineo Mujica y el activista Luis Villagrán convocaron a la movilización, a pesar de que este último dijo días previos estar en contra; sin embargo, aclararon que el objetivo es salir y si alguno desea acudir a otro estado para resolver su situación migratoria lo puede hacer, aunque la meta es abandonar Chiapas.

En su oportunidad Mujica aseguró que las autoridades en el estado se encuentran rebasadas por el exceso de solicitudes de refugio, por lo que la atención a haitianos y centroamericanos es muy lenta, razón que los desespera por no tener una solución.

“Se ha convertido en la cárcel migratoria más grande del país”, comentó Villagrán afuera de la Oficina Regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a donde acudió a ratificar una queja contra los agentes que golpearon a un migrante el pasado 28 de agosto.

Por separado Gabriel Romero, director del Albergue La 72, dijo a este diario que se encuentra listo para recibir a los “hermanos migrantes” que deseen llegar a su refugio en Tenosique, Tabasco: “acá los recibimos con gusto porque tratan de salir de esa situación que es muy fuerte, pero tenemos el deber de apoyarlos”.

El dato: El exdiputado morenista Porfirio Muñoz Ledo pidió al Gobierno federal una solución más justa y humanitaria a la crisis migratoria, como ampliar las medidas de refugio.

Rechaza vinculación de militares con el narco

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no existe una sola denuncia en contra de militares que hayan entregado a migrantes a la delincuencia organizada, “posiblemente eso se daba en el pasado”, pero ahora no hay ese contubernio.

En la conferencia, denunció que hay una campaña de desinformación alentada por sus adversarios, pero no es la regla, puede haber excepciones, como sucedió con el caso de dos funcionarios de migración que maltrataron injustamente a unos haitianos en Chiapas.

“No hay una sola denuncia de que militares, esto quiero que quede claro completamente, para no mentir, ni una sola denuncia de que militares hayan entregado migrantes a la delincuencia, eso no existe. Posiblemente se daba antes, ahora hay una separación, esto es parte del cambio, una cosa es la delincuencia y otra la autoridad; no hay contubernio, no hay asociación delictuosa”, sostuvo.

Resaltó que a nivel estatal puede que exista ese tipo de relación, pues “lo que hemos visto es que sí delincuentes detienen a migrantes, policías estatales”, y reiteró que su Gobierno seguirá protegiendo, defendiendo y ayudando a los migrantes que llegan al país porque esa es la obligación del Estado, y cuidar que no se violen sus derechos humanos.

Con información de Sergio Ramírez