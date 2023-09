Urgen a frenar estafas de polleros en las redes

Los engaños y estafas a los migrantes por redes de delincuentes no sólo se dan en Colombia, donde fingen representar empresas de turismo y ofertan traslados desde las localidades de Acandi y Turbo hasta la Selva del Darién en su trayecto a México por 500 dólares en lanchas rápidas.

En México, los migrantes han referido a las autoridades, en varios estados de mensajes engañosos con los que los polleros les prometen falsamente su ingreso a Estados Unidos; ante ello, colectivos y los mismos migrantes piden de manera urgente la intervención de autoridades cibernéticas para frenar este problema.

Carlos Mayorga, integrante del Colectivo Ángeles Mensajeros, dijo a La Razón que uno de los principales problemas en el éxodo migrante que actualmente enfrenta México se debe a una información inadecuada y, sobre todo, al uso de redes con fines “engañosos”.

“No son pocos los migrantes, sino es que todos, que llegan a la frontera de Ciudad Juárez teniendo la certeza de que van a entrar a EU; ellos no quieren quedarse en México, quieren pasar, pero desde que cruzan la frontera en Chiapas son engañados con mensajes que les prometen que, con ciertas cantidades, podrán apoyarles a brincar la frontera; por eso es importante que alguna autoridad especializada en delitos por la red haga algo”, dijo.

Desde que cruzan la frontera en Chiapas son engañados con mensajes que les prometen que, con ciertas cantidades, podrán apoyarles a brincar la frontera. Es importante que alguna autoridad especializada en delitos por la red haga algo

Carlos Mayorga, Colectivo Ángeles Mensajeros

Antes, refiere, los polleros abordaban de manera personal a los migrantes una vez que llegaban a la frontera sur o la norte; sin embargo, las redes de delincuencia han crecido exponencialmente junto con las redes sociales, ya que ahora los traficantes de personas recurren a TikTok, Facebook o Instagram, donde con mensajes “de ensueño les aseguran que pasarán”.

Activistas y autoridades de México y Estados Unidos ya han creado alertas sobre el método de estafa al que recurre este tipo de personas, quienes echan mano de recursos tecnológicos para convencer a quienes, en búsqueda de mejores condiciones de vida, caen en su trampa.

El director municipal de Atención al Migrante en Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, consideró lamentable que a pesar de que estos estafadores operan a todas luces, “no exista un marco regulatorio que proteja o advierta que eso es un engaño para miles de personas que cada vez viajan más con niños, pues lo que quieren es salir de sus lugares de origen, no importando si el costo es perder la misma vida”.

“Los traficantes de personas buscan la manera de reclutar a los migrantes a toda costa; no les importa si los engañan o los ponen en riesgo, lo importante es ganar un dinero a costa de las necesidades de esas personas. Es importante la intervención de las autoridades, pero en el plano de las ciberestafas”, menciona.

Anuncios como “Cruce para EU para estas fechas, a la orden, interesados mándenme mensaje”, “Salidas para EU en estos días, cruces 100% seguros y baratos”, o “Ciudad Juárez abrió la puerta hasta el 28 de septiembre, así que paisanos migrantes a correr, para que todos puedan cumplir el sueño americano”, son sólo algunos de los mensajes que hacen llegar a diario.

Rodrigo fue recibido y alertado en el refugio LGBT+ Casa Frida sobre las estafas; sin embargo, vio una oferta “económica y segura”, por lo que pactó verse con una persona en Irapuato, Guanajuato, donde le dio 50 por ciento del viaje: “Me prometió que, si no podía cruzar, me devolvía mi dinero; me quedé sin ese dinero y me quedé en Irapuato a trabajar”.