Urgen desde el Senado al PJ a destituir a juez que absolvió a presunto violador de menor

Senadoras de diferentes fuerzas políticas ratificaron su llamado al Poder Judicial para que de manera urgente destituya al juez Juan Manuel Alejandro Martínez por la absolución que resolvió a favor del implicado en el crimen de abuso en contra de una menor de cuatro años, porque la niña no pudo decirle la dirección exacta y la hora donde se registraron los hechos, en el Estado de México.

En el Senado de la República, un grupo de senadoras, encabezadas por la panista Josefina Vázquez Mota, ofreció una conferencia de prensa, junto con la madre de la menor, Victoria Figueiras, su equipo de abogados y las organizaciones civiles que la han respaldado en su búsqueda de justicia.

Ante los medios de comunicación, Figueiras narró el caso de su hija y expresó su confianza en que servirá de ejemplo para que no se registren más casos de impunidad, además de que consideró que en breve se conocerá si hubo alguna anomalía por corrupción.

“Llegamos a la parte intermedia oral con el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, donde se pasó por alto la declaración de mi niña, que acudió a solas con él, que le manifestó una vez más quién es su agresor, cómo la agredió, en dónde la agredió, lo pasó por alto, simplemente la revictimizó al escucharla y la discriminó por tener cuatro años de edad, diciendo: ‘lo siento mucho, señora, sí le creo en cuanto a los tocamientos, pero la niña no me dijo la hora exacta, el día exacto y la dirección de casa de su tío’. Es alarmante el ver en qué manos de las autoridades estamos”, manifestó.

Por ello, Vázquez Mota subrayó que la exigencia que se hizo desde la Cámara alta, con la firma de todos los grupos parlamentarios, es la destitución inmediata del juez que emitió dicha sentencia a favor del presunto responsables.

“Reiteramos desde este Senado de la República la urgente destitución del juez Juan Manuel Alejandro Martínez por haber dictado una sentencia absolutoria al acusado de este crimen de abuso y violencia sexual contra una pequeña de cuatro años de edad, preguntamos a este ministerio público dónde quedaron las pruebas que la madre hoy de familia Victoria Figueiras señala que las extraviaron y las hicieron perdidizas, ahí están las evidencias, las pruebas, ahí está el testimonio una y otra vez de una chiquita que no debiese haber sido revictimizada ni emsujeta a ese tipo de pruebas.

“Hago un llamado a esa parte del Poder Judicial que sí está dispuesta a ejercer justicia, a ser leal a la Constitución y no a la impunidad y a la corrupción y no al poder autoritario. Desde aquí hacemos un llamado al Estado de México, que es donde está la competencia de este juez, y al Ministerio Público para una intervención y resolución inmediata, no más impunidad en un país que ocupa el segundo lugar de turismo sexual infantil del planeta”, indicó.

Señaló que también es momento de que en el Código Penal y en el Civil se establezca el uso del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

