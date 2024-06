¿Las vacaciones caducan o se acumulan? Esto dice la ley

Si en tu mente está la idea de que las vacaciones se acumulan y estás pensando en pedir un periodo de descanso muy largo, porque llevas sin tomar un break vacacional desde hace varios años, puede que esta información te eche a perder estos planes.

¿Por qué? Porque ante la insistencia de muchas y muchos de nuestros lectores preguntándonos si sabemos qué dice la Ley Federal Del Trabajo sobre la acumulación de las vacaciones, nos encontramos con una noticia que quizá no sea tan agradable para ti.

Si bien hay muchas empresas que de manera voluntaria respetan la acumulación de vacaciones de manera indefinida, aquí te contamos lo que investigamos.

¿Las vacaciones caducan o se acumulan? Esto dice la LFT

La respuesta es no. No se acumulan. De acuerdo al Artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo, las vacaciones se deben dar dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento del primer año de servicios para aquellos que son trabajadores continuos.

En el caso de los trabajadores que no lo son o que son de temporada, el periodo de vacaciones será determinado en proporción a los días trabajados en el año.

Por ejemplo, si tienes dos años en la empresa, te tocarían 14 días de vacaciones, de acuerdo a la última reforma que se hizo respecto a los días de descanso. Ahora, si no tomaste vacaciones en tu primer año, esos 12 días que tenías por tu primer año no se pueden sumar a los 14 que tienes por tu segundo año, por lo que si no los tomaste en ese año o en los primeros seis meses posteriores a haber cumplido el año, ya no podrás tomarlos.

La única opción que te da la LFT para reclamarlos, es que después de esos seis meses después de cumplir el año laborado, no te hayan otorgado tus vacaciones, por lo que tendrás un año adicional para reclamar esos días. En caso de que no lo hagas, no serán acumulables.

¿Por qué hay lugares en donde sí se acumulan?

Generalmente cuando esto sucede, es por un común acuerdo entre los empleados y la empresa. Hay muchas organizaciones que llegan a un acuerdo con sus trabajadores y de manera voluntaria, dejan que los días se acumulen, sobre todo si por negligencia o por exceso de trabajo, no pueden tomarse días de vacaciones por parte del empleado.

