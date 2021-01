Vacunas contra COVID-19 siguen en pruebas de revisión

López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que no hay ninguna prohibición de uso, pues lo que hizo el Gobierno de Alemania es que con los análisis preliminares detuvo la vacunación al no tener una efectividad total en mayores de 60 años.

“Hoy el grupo asesor de la OMS revisó que hay un análisis preliminar de que las personas adultas de mayores de 60 podrían no tener una total efectividad, por ello, como una medida precautoria decidió posponer su uso en personas adultas mayores, ya que no hay certeza de la inmunidad con la magnitud que se pretende”, explicó.

López-Gatell, aclaró que no es una alerta de seguridad, sino que hasta que haya más datos de ensayos, ese país continuará con la aplicación de la vacuna.

Lee más COVID-19: se rebasan las 155 mil muertes y México supera tercer lugar de la India

En torno a la vacuna rusa Spuntik V, dijo que desde 2020, se publicó en una revista los resultados de las fases 1 y 2. “Se aplican tres fases, la uno identifica la seguridad del producto que se va a utilizar y son estudios pequeños con solo decenas de personas, en la fase dos se verifica la seguridad, pero ya son cientos de personas y para la fase tres, participan miles, entre 20 y 60 mil en estudios”.

La vacuna rusa, explicó, en las dos primeras fases resultó buena y en fase tres con 22 mil personas, mostró que tiene eficacia.

“Tenemos un documento completo de la vacuna fase tres que ya fue analizado por Cofepris y está próximo a publicarse y los rusos han mandado los resultados a la revista especializada. La evidencia es sólida y se verificará la eficacia de la vacuna Spuntik V”, aclaró.

Por otra parte, señaló que la inmunidad de rebaño asegura que no el cien por ciento requiere de estar inmunizado para controlar la enfermedad, en el caso de Covid-19, podría ser de 65 por ciento, pero depende de la velocidad de la vacunación y la fabricación del biológico. “Si no llega la vacuna no podemos seguir inmunizando”.